Jágr si návrat v české lize užívá

Jágr před loňskou sezónou koupil většinové vlastnictví své franšízy z rodného města a provedl podstatné změny, včetně implementace nové filozofie tréninkového kempu a rebrandingu názvu a loga týmu.

„Kdyby nebylo jeho, tak by v tomhle městě nebyl hokej,“ řekl Plekanec, který stejně jako Jágr vyrostl na Kladně. „V podstatě zachránil tuto franšízu.“

Středeční domácí utkání Rytířů se přesunulo ze starého zázemí týmu v Kladně, asi 29 mil severozápadně od Prahy, do nejmodernější O2 Areny hlavního města, aby se tam vešlo téměř dvakrát tolik fanoušků. Na cestu, která trvá přibližně 40 minut, jezdí bezplatné autobusy.

„Je to speciální pro mě, je to speciální pro všechny v Kladně a je to tady opravdu vidět,“ řekl Jágr, který Českou republiku dovedl ke zlaté olympijské medaili a dvěma mistrovstvím světa. „Nikdo tuto arénu nikdy pořádně nevyprodal, a my jsme to udělali dnes večer.“