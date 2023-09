UWO Basketball Tours Europe – The Advance-Titan

Pro některé studenty je léto obdobím cestování a získávání nových zkušeností před návratem do stresujícího univerzitního života.

To platilo pro mužský basketbalový tým University of Wisconsin Oshkosh letos v létě, ale šampioni meziuniverzitní atletické konference z Wisconsinu pokračovali ve svém offseason grindu hraním tří zápasů ve třech samostatných státech.

„Měli jsme velké štěstí, že jsme se mohli zúčastnit dvou nedávných zahraničních cest na UWO – 2016 do Itálie a 2019 do Španělska,“ řekl trenér basketbalistů UWO Matt Lewis, když byla v červnu loňského roku oznámena cesta do Evropy. „Obě tyto předchozí cesty se ukázaly být pro náš tým formujícími zkušenostmi. Pomohly vybudovat pouta, která se přenesou do šaten a na kurt i do dalších let našich absolventů.“

Pravidla NCAA stanoví, že výjezdy dávají týmům 10 dalších tréninkových termínů před jejich odjezdem, což je podle Lewise neocenitelná příležitost ke společnému tréninku v období roku, kdy programy divize III obvykle nejsou schopny atleticky propojit.

Tým strávil 11 dní v Evropě, kde se utkal s místními týmy v České republice, Německu a Francii a objevoval neustále se vyvíjející basketbalovou kulturu za rybníkem.

První etapa cesty, která začala 30. května, zavedla Titány do Prahy v České republice, kde UWO trénovalo a střetlo se s místním profesionálním basketbalovým týmem Sokol Pražský. Český tým hraje 1. ligu, druhou ligu českého basketbalu pod první divizí Národní basketbalové ligy.

Stejně jako většina evropských zemí má i Česká republika systém basketbalové ligy, který je velmi podobný struktuře fotbalových lig ve většině částí světa. Týmy mohou sestupovat a postupovat mezi různými ligami v závislosti na tom, jak skončí v konečném pořadí. V České republice mohou týmy hrát například NBL nebo první ligu podle toho, jak skončily předchozí sezónu. Dva nejlepší týmy v 1. lize postoupí do NBL, zatímco dva spodní týmy v NBL sestoupí do 1. ligy.

Od své první sezóny v roce 1995 hraje Sokol Brazski každou sezónu v La Lize, ale tým vyslal několik hráčů a trenérů do velkých evropských klubů a do českého národního týmu.

UWO hrálo tvrdě proti Sokolu Pražskému ve skreči, ale Češi byli v prvním zápase jejich 11denního tripu na Titans příliš.

Podle vrchního strážce Willa Mahoneyho byl jedním z největších problémů, kterým UWO čelilo, rozdíl mezi mezinárodními pravidly a pravidly NCAA.

„Rychle jsme zjistili, že ne všechna pravidla jsou stejná jako ve Spojených státech,“ řekl Mahoney. „Pouze tři lidé se mohou účastnit trestného hodu obranného odskoku. Také pokud jde o boční přihrávku dovnitř, nemůžete ji dostat do zadního pole.“

Pravidla Mezinárodní basketbalové federace (Fédération Internationale de Basketball ve francouzštině, známá jako FIBA) se radikálně neliší od pravidel NCAA, ale pro tým je to stále velká úprava, řekl Lewis.

„V basketbalu FIBA ​​jsou kratší hodiny střel a některé menší nuance, které vstupují do hry,“ řekl Lewis. „Je to velmi fyzický styl basketbalu v dráze a poblíž koše. Náš tým si opravdu užil hraní podle pravidel FIBA.

Navzdory výzvám Mahoney řekl, že hrát basketbalový zápas v cizí zemi byl opravdu úžasný zážitek.

„Atmosféra mi hodně připomněla mistrovství světa,“ řekl. Nebylo to nic menšího než hlasité. Hratelnost je také velmi odlišná. Hráli trhaně a trhaně, ale hodně tlačili míč v přechodu.

„Atmosféra byla nejlepší v našem zápase v Praze,“ řekl Lewis. „Měli jsme mnoho mladých členů, kteří navštěvovali jejich klub a přinášejí spoustu energie do životního prostředí.“

Kromě hry Mahoney řekl, že prohlídka Prahy byla skvělá.

Řekl: „Mohli jsme si prohlédnout Prahu a dozvědět se vše o jejích krásných dominantách, jako je Pražský hrad.“ „Podél silnic byla hudba a umělci, pokud jste se chtěli vyfotit nebo jste si mohli jednoduše poslechnout nějakou relaxační hudbu. Bylo tam mnoho obchodů, které jste mohli navštívit a najíst se, a jejich jídlo bylo úžasné.“

Druhým místem na evropské dovolené UWO byl Berlín, Německo, kde tým nastoupil proti Alba Berlin Under-19 (U19), juniorskému týmu z Alba Berlin, který soutěží v německé basketbalové lize (BBL), nejvyšší úrovni v německém basketbalu.

Alba Berlin byla založena v roce 1991 a také soutěží v Evropské lize, každoročním turnaji s nejlepšími evropskými basketbalovými týmy (podobně jako Liga mistrů UEFA ve fotbale). Klub je známý tím, že je prvním německým basketbalovým týmem, který kdy porazil šampiona NBA, poté, co Albatross vyřadil San Antonio Spurs v roce 2014. Mezi nejslavnější hráče, kteří hráli za Albu Berlín, patří Wendel Alexis, kterého draftoval Golden State Warriors v roce 1986 a Henrik Rudel, který vyhrál šampionát NCAA s University of North Carolina v roce 1993.

Giants porazili Alba Berlin U19s ve druhém zápase na tripu a zlepšili se na 1-1 proti svým evropským soupeřům.

Útočník druhého ročníku Jacob Townsend řekl, že zápas v Berlíně byl pro tým obrovským posílením sebevědomí.

„Stále jsme se přizpůsobovali mírně odlišným nuancím a pravidlům evropského basketbalu, ale vše šlo hladce a hráli jsme pohodlně,“ řekl Townsend. „Hra byla stejná jako většina basketbalových zápasů; Hra běhů. Na začátku první čtvrtiny jsme vyskočili do vedení, ale pak jsme nechali Albu, aby se pomalu vrátila do hry. Ke konci jsme se začali střídat a stříleli s jistotou, což zvýšilo náš náskok.

Townsend řekl, že Alba Berlin hrála jiný styl basketbalu, než jaký kdy UWO vidělo.

„Naši soupeři měli hodně výšky v porovnání s tím, s čím jsme zvyklí hrát, ale my jsme byli schopni hrát úspěšně svým fyzickým a drsným stylem,“ řekl Townsend. „Přihrávání míče proti některým hráčům, kteří se v budoucnu pravděpodobně stanou profesionálními hráči, bylo něco zvláštního, o čem je třeba přemýšlet, zvláště poté, co jsem s nimi po zápase mluvil. [they were] Vše je velmi přátelské.”

Connor Jenkins, druhák, řekl, že je neuvěřitelné vidět po celém Berlíně atrakce, které viděl jen v učebnicích.

„Měli jsme neuvěřitelný čas prozkoumávat Berlín a vidět mnoho historických památníků a artefaktů,“ řekl Jenkins. „Historie Berlína byla tak hluboká. Bylo zajímavé vidět na vlastní oči, co všechno jsme se naučili v hodinách dějepisu, když jsme vyrůstali. Dokonce i mimo Berlín, když tým navštívil koncentrační tábor Terezín v České republice, bylo opravdu cítit, stupnice, kde jste stáli, „Byl to zážitek, na který budeme všichni velmi dlouho vzpomínat. Na tento výlet nikdy nezapomeneme.“

Konečná zastávka evropského turné byla v Paříži ve Francii, kde se UWO utkalo s Metropolitans Under 21 (U21), juniorskému týmu z Metropolitans 92, který soutěží v LNB Pro A, nejvyšší úrovni francouzského profesionálního basketbalu.

92. Metropolitans jsou nejlépe známí jako klub, kde se objevil Victor Wimpanyama, hráč č. 1 draftu NBA 2023 – doslova. Záložník 7′-4′ se připojil k Metropolitans 92 v roce 2022 a vzal francouzskou ligu útokem a dovedl Mets na druhé místo v ligové tabulce. Mets dosáhli Ligue Nationale de Basket (LNB) Pro A Championship Series, ale Monako je smetlo tři zápasy k žádnému.

Přestože Mets nedokázali přivézt titul zpět do Paříže, Wimbanyama se po dvou exhibičních zápasech ve Spojených státech proti týmu NBA G League Ignite stal globálním fenoménem. Wembanyama, často označovaná jako jedna z nejžhavějších vyhlídek NBA, která kdy přišla z Evropy, výrazně ovlivnila basketbalovou kulturu ve Francii.

Ve finálovém zápase turné UWO po Evropě vedli Giants každý poločas na cestě k pohodlnému vítězství.

„Proti Metropolitans jsme začali opravdu pomalu a brzy jsme se dostali do velkého deficitu,“ řekl nováček na UWO Reed Sikar. „Měli jsme pocit, jako by se nám v ofenzivě nic nedařilo. Chyběli jsme téměř při každé střele, kterou jsme vystřelili, ale po odtikání hodin jsme se začali bránit a do poločasu jsme měli dvoubodový náskok. Velmi brzy jsme posunuli vedení na 10.“ druhý poločas a dokončili to.“ Výhrou o šest bodů proti velmi silnému týmu.

Po výkonu UWO ve třech exhibičních zápasech Lewis řekl, že konkurence byla skvělá a myslel si, že tým hrál velmi dobře.

„Všechny tři týmy byly velmi podobné s těžkým konkurentem ve WIAC,“ řekl Lewis. „Dva ze tří soutěžících byli velmi vysocí a my jsme se museli přizpůsobit jejich výšce. Byli jsme nadšení z toho, jak jsme soutěžili, a dozvěděli jsme se více o sobě jako o týmu pro příští sezónu.“

Pro Titány mimosezónní práce nikdy nekončí. Mnoho hráčů pokračovalo v tréninku nebo střelbě na akademické půdě, jakmile se tým vrátil do Oshkoshe. Sezóna UWO začíná 8. listopadu doma proti Illinois Institute of Technology. Giants doufají, že využijí zahraniční zkušenosti k tomu, aby se dostali na třetí šampionát WIAC za sebou.