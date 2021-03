Soudce rozhodl o 5 miliardách dolarů v soudním řízení v režimu Google Chrome v anonymním režimu

Americká okresní soudkyně Lucy Koh rozhodla, že je možné zahájit hromadnou žalobu proti zásadám anonymního sledování společnosti Google, Bloomberg Zprávy. Soudní proces tvrdí, že soukromý anonymní režim prohlížeče Chrome by měl zastavit také sledování Google na straně serveru a že to, že Google takové sledování nezastavil, porušuje federální zákony o odposlechu. Soudní proces usiluje o získání minimálně 5 miliard dolarů, tedy 5 000 dolarů za porušení, pro „potenciálně“ miliony uživatelů.

Google se pokusil zrušit soudní spor na základě Vysvětlení v anonymním režimu v Chromu, což je zpráva, která se zobrazí při každém spuštění anonymního režimu a uvádí, že „vaše aktivita může zůstat viditelná na navštívených webech“.

Ale to soudci nestačilo. Soudce Koh napsal: „Soud dospěl k závěru, že Google neoznámil uživatelům, že se Google podílel na údajném shromažďování údajů, když byl uživatel v režimu soukromého prohlížení.“

To je podstata Soudní spor:

Google slibuje spotřebitelům, že mohou „soukromě surfovat na webu“ a mít nad informacemi kontrolu [users] Sdílejte je s Googlem. “Aby Google zabránil sdílení informací s Googlem, Google doporučuje, aby jeho zákazníci pouze spouštěli prohlížeč, jako je Google Chrome, Safari, Microsoft Edge nebo Firefox, v„ režimu soukromého prohlížení “. Oba výroky jsou nesprávné. uživatelé podnikají kterýkoli z výše uvedených kroků. Nebo obojí, Google pokračuje ve sledování, shromažďování a mapování svých údajů o procházení v reálném čase, což je v rozporu s federálními a státními zákony o odposlechu a porušování práv spotřebitelů na soukromí.

„Rozhodně se postavíme proti těmto obviněním a budeme se proti nim silně bránit,“ řekl mluvčí společnosti Google po rozsudku Bloomberg. „Režim inkognito v prohlížeči Chrome vám dává možnost procházet internet bez uložení vaší aktivity v prohlížeči nebo zařízení. Jasně také uvádíme, že pokaždé, když otevřete novou kartu inkognito, mohou weby během vaší relace shromažďovat informace o vaší aktivitě procházení. . “

Incognito nepoužívá váš obchod se soubory cookie a na konci relace vyprázdní všechny vytvořené soubory cookie, historii a automatické vyplňování – to je vše. Nezmění to způsob fungování webových stránek. Pokud vám zpráva na stránce Nová karta inkognito nestačí, odkazuje také na „Zjistěte více„Stránka zobrazující podrobnosti graficky v několika odstavcích. Ať už to stačí na to, aby se Google tomuto soudu vyhnul, to by měla společnost předložit soudu.“