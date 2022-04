Výsledky mezinárodního víkendu za duben 2022

O víkendu se odehrálo několik mezinárodních zápasů. Čekání na další mezinárodní víkend v září.

Svou sílu ukázali pořadatelé turnaje o víkendu v České republice, Finsku a Slovinsku. Česká reprezentace žen do 19 let vyhrála akci v Kutné Hoře stejně jako družstvo mužů do 19 let. Finsko ovládlo akci FB Future Stars v Erikele a vyhrálo obě akce. V soutěži mužů do 17/19 let se dva finské týmy vrátily domů s prvním a druhým místem. Slovinský mužský tým byl na akci Alps Adria Future Stars k nezastavení. Blaze Tomk S 13 body byl nejlepším střelcem akce. Belgie vyhrála NLIB tight turnaj pořádaný v Nizozemsku.

Přátelská utkání: ženy U19 a muži U19 (Kutná Hora, Česká republika)

Od 22. do 24. dubna ve Sportovní hale Klimska

Konečné pořadí (WU19)

1. Česká republika

2. Slovensko

3. Polsko

Konečné pořadí (MU19)

1. Česká republika

2. Švýcarsko

3. Slovensko

Budoucí hvězdy FB: Ženy do 19/17 a muži do 19/17 (Eriquila, Finsko)

Od 22. do 24. dubna v Eerikkilä Sports & Outdoor Resorts

Nejdůležitější záznamy zápasů dostupné na Kanál YouTube Finské fotbalové asociace

Konečné pořadí (WU19 / WU17)

1. Finsko WU17

2. Švýcarsko WU17

3. Německo WU19

Konečné pořadí (MU19 / MU17)

1. Finsko MU17 K

2. Finsko MU17 T

3. Švýcarsko MU17

4. Německo MU19

NLIB Championship: Muži (Houten, Nizozemsko)

Od 23. do 24. dubna v De Molenwiek

Konečné pořadí

1. Belgie

2. Itálie

3. Holandsko

Future Stars Alps Adria: Muži a muži U19 (Kranjska Gora, Slovinsko)

Od 22. do 24. dubna v Areně Vitrank

Replay je k dispozici na Facebooková stránka Slovinského fotbalového svazu

Konečné pořadí

1. Slovinsko m

2. Slovinsko MU19

3. Maďarsko MU19

4. Belgie MU19