Sestra říká, že byste neměli klíště odstraňovat prsty

Značka zapuštěná do kůže. Getty Images

Sestra vysvětlila, proč byste neměli klíště odstraňovat prsty.

Při použití prstů hrozí vytlačení obsahu žaludku klíštěte do těla.

Kousnutí klíštěte může šířit nemoci včetně lymské boreliózy.

Odstranění klíšťat prsty, varovala registrovaná zdravotní sestra, uprostřed obzvláště špatné sezóny ve Spojených státech.

Pokud klíště správně neodstraníte, riskujete, že se obsah žaludku vrátí zpět do vašeho těla, uvedla v nedávné zprávě Jennifer Quandtová, texaská zdravotní sestra, která natáčí videa související se zdravím. tik tak. To může zvýšit riziko infekce, v závislosti Harvardská lékařská škola.

Jak odstranit klíšťata

Jak odstranit klíšťata pomocí pinzety. Centrum pro kontrolu nemocí

Správný způsob, jak odstranit klíště, je pomocí pinzety s tenkou špičkou je uchopit co nejblíže k povrchu kůže. CDC radí. Poté se musíte pevně vytáhnout a vyhnout se kroucení, které by mohlo způsobit odlomení tlamy klíštěte a zůstat ve vaší kůži.

Pokud nelze některou část klíštěte snadno odstranit, opusťte oblast a nechte kůži zahojit. Jakmile klíště odstraníte, důkladně si umyjte místo kousnutí a ruce lihem nebo mýdlem a vodou.

Chcete-li se živého klíštěte zbavit, ponořte ho do alkoholu, spláchněte do záchodu, vložte do vzduchotěsného sáčku nebo nádoby nebo jej pevně zabalte izolepou.

CDC říká, že byste se měli vždy nechat zkontrolovat, pokud se u vás během týdnů po kousnutí klíštětem objeví vyrážka nebo horečka.

„Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy ji neodstraňujte rukama. Bohužel ji tam budete muset nechat, dokud se nedostanete k pinzetě,“ řekl Quante.

Quante řekl, že lidové prostředky, jako je pálení klíštěte plamenem nebo pokus o jeho udušení vazelínou nebo éterickými oleji, jsou všechny rizikové.

Klíšťata mohou šířit nemoci, včetně lymské boreliózy

Ne všechna klíšťata přenášejí tuto nemoc, ale kousnutí klíštěte může způsobit lymskou boreliózu a vzácná onemocnění, jako je virová choroba Powassan a virová choroba Heartland. kvanti doporučeno Vložení klíštěte do sáčku na zip po jeho vyjmutí a odeslání na testování, zda není infikované.

Insider již dříve uvedl, že počet nakažených lymskou boreliózou ve Spojených státech a Evropě v posledních měsících prudce vzrostl, což může být nejhorší sezóna v historii, protože oblasti klíšťat se v důsledku změny klimatu rozšiřují.

Lymeská borelióza je onemocnění přenášené klíšťaty, které šíří bakterie zvaná Borrelia burgdorferi a méně často Borrelia mayonii. I když je infekce snadno léčitelná antibiotiky, může způsobit oslabující příznaky, jako jsou: Lymeská artritida a únava, pokud se neléčí.

Podle LA je lymskou boreliózou ročně postiženo asi 500 000 Američanů odhady CDCVýzkum ukazuje, že 15 % světové populace onemocnělo touto nemocí.

Časné příznaky obvykle zahrnují horečku, bolesti svalů, otoky nebo bolest kloubů, bolest hlavy, zduření lymfatických uzlin a někdy vyrážku červeného býka známou jako erythema migrans.