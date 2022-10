Ghoul Tactics: Znovu přepněte dojmy a vypadá to opravdu dobře

Square Enix svůj letošní návrat do žánru strategických RPG korunovalo remasterovanou verzí jednoho z nejlepších – Ghoul Tactics: Reborn. Několik prodejen a youtuberů si hru před jejím spuštěním 11. listopadu pořádně vyzkoušelo. A vypadají dobře – zvláště na Switchi (díky jimatsu!).

I když se hra pro tento editor – vylepšený port nové verze Super Famicom pro PSP z roku 2010 – rozšířila na různé platformy – máte šanci napodobit tento pocit ze systému PSP při hraní z ruky do ruky? O to se všichni snažíme, ne? První dojmy vypadají od začátku na všech platformách velmi pozitivně a bylo by zajímavé vidět dnešní cenu poté, co je to po léta jeden z největších titulů žánru.

herní avenue Ukazuje nám, jak hra vypadá a zní na Switch OLED – i když je to z pohledu typu over-the-shoulder. A jak dobré jsou barvy, můžete vidět zde.

účast v Nintendo Live na mě

Genesis VII Prochází jednou z prvních bitev hry a ukazuje několik herních menu a nové funkce, včetně herních možností. Z těchto videí si myslíme, že to na Switchi funguje skvěle, a to jak v menu, tak v boji.

Warren’s Report (encyklopedie ve hře), seznam obchodů, seznam uložení a mapa světa – to vše poskytuje komplexní pohled, stejně jako prostředí pro bitvu. To nám také dává dobrý pohled na novou akci sprajtů ve hře, která byla vylepšena od nového vydání PSP Místo přesunu HD-2D.

Zde bylo specifikováno užitečné časové razítko pro všechny sekce, takže se určitě dívejte!

účast v Nintendo Live na mě

Nakonec, i když to není specifické pro přepínač, Hry Boomstick Odbourává všechny obrovské rozdíly mezi Tactics Ogre: Reborn a předchozími verzemi. Nejde jen o prosté grafické přepracování – přepracováno bylo mnoho herních mechanismů, včetně systému dovedností a kouzel. Některé dovednosti budou nyní k dispozici dříve, takže náročné rané bitvy budou trochu snazší pro ty, kteří by mohli bojovat s typem SRPG.

Systém Elemental je také zpět z původní verze Super Famicom – když vytvoříte Denama, vašeho hlavního hrdinu, jeho hlavní prvek bude určen výběrem konkrétního božstva. Nyní budete také moci přiřadit každý prvek vaší jednotky, když je také naverbujete. Pokud porovnáte předmět postavy s magií nebo dovednostmi se stejným atributem, budete moci zvýšit sílu tohoto pohybu.

A s porovnáním před a po můžeme vidět vylepšení, která Square Enix provedla ve všech herních nabídkách, a všechna vypadají stručněji a barevněji – samozřejmě stále mají spoustu textu a čísel, ale vše vypadá. stravitelnější.

účast v Nintendo Live na mě

Netrvalo dlouho a Tactics Ogre: Reborn zamířil na Switch uprostřed spousty nedávných vydání od Square Enix. Hra skončí 11. listopadu, právě včas na nějaké taktické drama typu RPG.

O hře je již spousta podrobností, včetně nedávného rozhovoru s producentem Hiroaki Kato a také shrnutí mnoha nových funkcí přizpůsobení, které se objeví v tomto novém vydání.