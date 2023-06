Náměstkyně ministra obrany Hana Malyarová uvedla, že Ukrajina osvobodila vesnice Makarivka a Bludatnyj na jihovýchodě Doněcké oblasti. kabel , což by mohlo znamenat první zisky země v její dlouho očekávané protiofenzívě. Washington Post nemohl potvrdit, zda ruské síly zůstanou v obou oblastech. Malyar dodal, že ukrajinské síly pokračovaly v útocích kolem města Bakhmut a mírně postoupily na severním předměstí.

Protiútok Ukrajiny může rozhodnout o osudu války : Zdá se, že se připravuje dlouho očekávaná ukrajinská protiofenzíva, píše Ishan Tharoor, přičemž operace pokračují nejméně na třech frontách: kolem obleženého města Bachmut, o jehož dobytí Rusko dříve tvrdilo; v jihovýchodní Doněcké oblasti; a do částí Ruskem kontrolované oblasti Záporoží.

Západní zbraně a palebná síla posílily schopnosti Ukrajiny, ale odborníci očekávají, že boje budou pokračovat. „Útok bude pokračovat týdny, možná měsíce,“ napsal na Twitteru Michael Kaufman, ředitel programu ruských studií v Centru pro námořní analýzu. Dodal, že to není něco, co by se dalo posoudit podle pár dnů bojů.