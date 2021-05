Centra pro kontrolu a prevenci nemocí nebudou vyšetřovat mírné infekce u očkovaných Američanů

Ještě se nevrátila ke svému každodennímu běhu na tři míle se svým psem kvůli dušnosti. Paní Cohenová řekla: „Jsem mladá žena (43 let), v dobrém zdravotním stavu, bez předcházejících zdravotních potíží, ale nyní mě často najdete odpočívat na gauči.“

„To lidé nechtějí vědět?“ Zeptala se. „Kam lidé chodí jako já? Co se stalo dál? Praktici v mém životě byli šokováni a pokoušeli se přijít na to, jak se pohnout kupředu, ale existuje tolik otázek. A pokud to nikdo nebude studovat, nebudou žádné odpovědi. “

Dalším důvodem, proč nejsou sledovány všechny superinfekce, je, že pravděpodobně nepovedou k dalšímu šíření viru. Někteří odborníci však tvrdí, že vědecké důkazy nejsou přesvědčivé.

Na Rockefellerově univerzitě, která rutinně testuje studenty a zaměstnance na koronaviry v kampusu v New Yorku, byly podle studie zjištěny penetrační infekce u dvou plně očkovaných žen, u kterých se po očkování vyvinula silná imunitní odpověď. To bylo zveřejněno v New England Journal of Medicine.

Obě očkované ženy ve věku 51 a 65 let měly mírné příznaky Covid-19; Virová sekvence odhalila, že byli infikováni variantami. Dr. Robert B. Darnell, detektiv V. Howard Hughes Medical Institute A hlavní autor novin.

Řekl, že o pacientovi není známo, že by nemoc přenesl na někoho jiného. Řekl však: „V kapce sliny špendlíkové hlavičky měla dvojnásobný počet přenosných virových zátěží.“

Diana Burnett, nadace Survivor Corps, skupina lidí, kteří se nakazili Covid-19, vyzvala k vytvoření národního registru všech lidí infikovaných Covid-19, včetně těch s mírnými a asymptomatickými případy, s cílem shromáždit jako co nejvíce dat. V budoucnu co nejvíce vyhledávání.