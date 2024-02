Philips Hue konečně řeší jedno ze svých největších omezení

Philips Hue konečně řeší dlouhodobá a frustrující omezení, která postihla zejména uživatele chytrých domácností. v Podpůrný dokument Philips Hue na svém webu uvádí, že to uživatelé brzy budou moci udělat Přidejte více mostů Pro jeden účet – to je důvod, proč je to tak velký problém.

Každý Philips Hue Bridge podporuje až 50 zařízení. I když se 50 zařízení zdá být hodně, je to limit, který velký a rostoucí počet uživatelů ignoruje, jak se ekosystém Hue rozšiřuje. Aby toho nebylo málo, Philips Hue také umožnil lidem připojit ke svému účtu pouze jeden most.

Pokud dosáhnete limitu 50 zařízení a přidáte do svého nastavení druhý Bridge, budete muset tento Bridge propojit s novým účtem. Tyto dva mosty budou od sebe účinně izolovány, což zkomplikuje nastavení vašeho chytrého domova.

Jako strakatý podle Hueblog.comPhilips Hue však tento problém konečně vyřešil. V aktualizaci Na svých webových stránkáchPhilips Hue říká, že podpora pro ovládání více můstků pomocí jednoho účtu přijde koncem tohoto roku.

„Později v tomto roce budete moci přidat více mostů k jednomu účtu a roztřídit je do domácností, aby byl váš systém organizovaný,“ vysvětluje Philips Hue.

jako Hublog Jak zdůrazňuje, stále existuje mnoho neznámých otázek o tom, jak přesně Philips Hue tuto funkci implementuje. Je to však krok správným směrem a řeší stále častější problém chytré domácnosti.

Vezměte 9to5Mac

Jedna věc, která stojí za zmínku: Pokud ovládáte všechna svá příslušenství Philips Hue prostřednictvím Apple Home, můžete je propojit Vícenásobné můstky odstínů na HomeKit, abyste se dostali kolem limitu 50 zařízení.

To nemusí být nutně ideální řešení, zvláště pokud jste jako já a máte také několik doplňků třetích stran, které lze ovládat výhradně prostřednictvím aplikace Hue.

Následujte příležitost: Vlákna, Cvrlikání, InstagramA Mastodon.