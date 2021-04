Craig Gordon odhaluje seznam osobních cílů s Hearts a Scotland

Od návratu do Skotska po pomoc Hearts při návratu do Premier League si brankář po návratu do svého formačního klubu z Celticu užíval působivé kariéry. Ještě to však neskončilo.

Hearts hraje svůj poslední ligový zápas v pátek večer ve Wraith Rovers, ale Gordon bude pokračovat v přípravách na mistrovství Evropy, které začne v červnu. Na reprezentaci své země ve velkých finále čekal 38 let a hodlá být v nejlepší formě.

Minulé léto zahájil poměrně dlouhý seznam cílů a dokázal zasáhnout každý z nich. Medaile vítěze skotského šampiona, která se o víkendu houpala na krku, byla na vrcholu seznamu, ačkoli hrát za evropský šampionát za Skotsko by bylo vrcholem jeho kariéry.

Účast Newsletter Hearts zprávy Prořízněte hluk

Brankář srdcí Craig Gordon dostává v sobotu svou medaili v Tynecastle.

„V této sezóně jsem měl nějaké cíle a většinu z nich se mi podařilo zastavit, ale z pohledu klubu bylo velmi důležité vrátit se, když jste o to poprvé požádali, a my jsme to udělali,“ řekl Gordon.

“Chtěl jsem se vrátit do skotského týmu, hrát se Skotskem, vyhrát tu ligu, být nejlepším brankářem v lize a udržovat čisté sítě.”

“Sezóna začíná všemi těmito cíli, všemi věcmi, které byste od brankáře očekávali, ale je to všechno o tom, jak se dostat ven a dát práci do cvičiště, aby se to stalo.”

Velké léto se blíží

“Nabídka příští sezóny?” Nerozhodl jsem se, co chci, aby se stalo dál. Dejte mi nějaký čas, abych to začal nejdříve! V každém případě je tu ještě léto.

„Teď jde o to, abych se dostal do nejlepší možné podoby eura, a pak uvidíme, co se stane. Vím, že jsem dostal největší možnou šanci dostat šanci, pokud o to budu požádán.“

„Toto je plán na příští měsíc nebo tak, abychom byli co nejvíce fit, když zamíříme do našeho výcvikového tábora, a v případě potřeby jsme připraveni.“

Gordon připouští, že „nečekal, že bude mít tolik práce“ s Hearts ve druhé divizi ve Skotsku. Aktivita na klubové úrovni mu pomohla v jeho snaze o mezinárodní uznání. Je však třeba poznamenat, že sobotní vítězství 3: 0 nad Inverness bylo sedmé po sobě jdoucí čisté konto pro klub i zemi.

Je ve vynikající kondici a rád by letos v létě viděl, jak se Skotsko dělá. Na svém prvním významném turnaji od roku 1998 se ocitli ve skupině D po boku České republiky, Anglie a Chorvatska.

“Čekali jsme tak dlouho, tak proč to nevyzkoušet?” Řekl Gordon. “Bylo by skvělé se kvalifikovat z naší skupiny a být prvním skotským týmem, který to udělal.” “Ano, dlouho jsme se nekvalifikovali.” ale pojďme tam s jistotou a pokusme se udělat něco, co žádný jiný skotský tým neudělal. “Dříve.

„Víme, že to bude obtížné, ale to je rozhodně cíl obejít skupinu. Víme, že jsme cizí, ale máme důvěru ve své schopnosti týmu. Také mezi námi existuje spolupráce, takže nikdy nevíte, co se může stát.“

Možná se Gordon spolu s každým skotským fotbalistou bál nezúčastnit se významného turnaje. „Ano, samozřejmě. Jdete do každé kampaně, která se snaží to uskutečnit, a bylo to těžké. Je to už dlouho, co jsme se naposledy kvalifikovali do Velkého finále.“

“Musíme si to užít, ale zároveň se chceme chovat dobře. Ve skupině máme dobré hráče a dobrého ducha. To nám dává dobrou pozici, abychom mohli jít soutěžit. Dáme tomu vše, co máme, a uvidíme, co můžeme udělat.”

Marshall byl vyloučen za první místo

Neskrýval svou touhu vyslat Davida Marshalla, aby se ve Skotsku stal jedničkou včas před úvodním zápasem proti Čechům 14. června. Udělám se co nejlépe fit a v tréninku ukážu maximum. Bez ohledu na to, koho si ředitel zvolí, budeme se navzájem podporovat, ať už se stane cokoli.

„Vždy jsme to dělali. Po celou dobu své kariéry jsme byli vždy přátelé a chystám se poslat SMS zprávu Davidovi a zeptat se ho, jestli se chce setkat a udělat nějaké školení o prostojích mezi tím.“ [matches].

„Tento měsíc se setkáme a provedeme brankářské cvičení a ujistíme se, že jsme oba připraveni, jak je to možné. Není to o jednotlivcích, je to o Skotsku a připravujeme se co nejvíce, abychom byli nejlepší, jak můžeme – a snažíme se získat něco dobrého výsledky tam. “

Mluvil jsem s Paulem Gallacherem [Hearts goalkeeper coach] Během týdne absolvuje několik sezení. Skotští hráči byli také skvělí. Sportovní vědci telefonovali a společně plánují využívat tělocvičnu.

„Máme dobrý plán, jak nás udržet v příštích několika týdnech. Díky tomu budeme velmi fit a připraveni jít. Těším se.“

Trenér národního týmu Steve Clark se během evropského šampionátu rozhodl založit svůj tým na cvičišti Rockleaf Park v Middlesbrough. „To je v pořádku. Už jsem tam byl, když jsem byl v Sunderlandu. Je to úžasné zařízení, takže z tohoto pohledu žádný problém.“

„Myslím, že by bylo hezké, kdybychom se nechali pro sebe a zajistili, že se připravíme co nejlépe. Češi jsou v Uriamu, kde jsme byli, ale toto je dobré místo pro náš tábor. dopředu a uděláme vše, co bude v mých silách. “

Přečtěte si více Přečtěte si více Michael Smith: Srdce by se mělo zaměřit na první čtyři v Premier League