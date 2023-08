Mackenzie Little získává bronz v hodu oštěpem žen na mistrovství světa v Budapešti

Japonka Haruka Kitaguchiová vyhrála dnes v pátek dramatickým způsobem titul mistryně světa v hodu oštěpem po rozhodujícím úsilí ve svém posledním hodu.

25letý hráč poslal oštěp 66,73 m, aby rozbil sny Flora Denise Ruize Hurtada, 32letého Kolumbijce, který vedl od prvního kola výkonem 65,47 m a vypadal, že je připravený na rozrušené vítězství. .

Posledním hodem se k medailím prokousala i Australanka Mackenzie Littleová, která si vybojovala bronz s odstupem 63,38 metru.

„V kolech dva, tři, čtyři a pět jsem se cítil velmi blízko, ale něco tomu chybělo,“ řekl Little.

„Pořád jsem utíkal zpátky k (trenérovi Angusovi McIntyreovi) na hrazení a říkal jsem: ‚Musím to udělat správně a je to tak,‘ a bylo to opravdu blízko.

„Abych byl upřímný, nestalo se to všechno dohromady v šestém kole.

„Ale mám toho víc a jsem opravdu nadšený, že vám mohu ukázat, že mám víc ve finále Diamantové ligy a příští rok (na olympiádě).“

„Tohle je docela sen. Tohle je vrchol mé kariéry.“

Littleův bronz byl pro Austrálii třetí medailí na světových titulech v Budapešti.

Australan Mackenzie Little. Foto Kirill Kudryavtsev/AFP Zdroj: Agence France-Presse

Kitaguchiová, která by mohla za dva roky obhajovat svůj titul před svými fanoušky v Tokiu, se domnívá, že mohla v Japonsku získat novou popularitu v hodu oštěpem poté, co vyhrála svou zemi první zlatou medaili na těchto šampionátech.

„Hod oštěpem není v Japonsku příliš populární, ale myslím, že je stále populárnější. Dříve o této akci nikdo nevěděl, ale teď, když jsem získala zlato, si myslím, že bude populárnější,“ řekla.

Kitaguchi řekla, že její trenér, Čech David Cekerac, na mě „víceméně křičel“, když se ji snažil motivovat z tribuny v Budapešti.

„Ale myslím, že se to všechno sešlo na poslední pokus a bylo to skvělé,“ řekla.

„Nejdřív jsem si myslel, že budu brečet, ale teď se cítím tak šťastný.“