Recenze Rise of the Beasts – Abyste si film o boji robotů užili, nemusíte dělat domácí úkoly

už chvíli, transformátory Tato franšíza byla tak neproniknutelná, že při jejím sledování mě dočasně nutí přemýšlet, jestli rozumím nebo mluvím anglicky. v posledním vstupu, Transformers: Rise of the MonstersOptimus Prime (vyjádřený Peterem Cullenem), šéf Autobotů, hledá něco, čemu se říká „transwarp klíč“, kus biotechnologie, který by ve špatných rukou umožnil planetu požírat robota Unicron (Colman Domingo) aby zamířil na Zemi.

Mezi svými speciálními schopnostmi může Unicron ovládat další roboty, včetně hlavního nohsledu Scourge (Petr Dinklage). Naštěstí Optimus Prime a jeho kohorty našli užitečné spojence v Maximals, což jsou také roboti, ale konkrétně roboti, kteří se přeměňují v mecha verze různých zvířat. Jeden z nich, velmi velký jestřáb, byl vyjádřen držitelem Oscara Michelle Yeoh.

Neexistuje žádný důvod, proč by si franšíza založená na dětských hračkách nemohla dopřát trochu herkulovské budování světa (pokud chce Greta Gerwig do svého dalšího filmu o Barbie vložit nějakou tisíciletí starou mytologii, jsem tomuto nápadu otevřen). Ale pokračující problém v sáze Transformers, ať už jsou pod Michael BayVidět nebo ne, znamená to, že se všemi zápletkami a příběhy zachází jako s povinnou historií, kterou musí diváci absolvovat, než budou moci sledovat, jak se roboti bijí do hlavy. Tady není ani špetka radosti.

To, co režisér Stephen Capley Jr. a jeho pět uznávaných scenáristů dělají – přinejmenším – je zacházení s povinnými lidskými postavami filmu. Monsters Riseprequel k prvnímu výletu Transformers (v hlavních rolích Megan Fox a Shia LaBeouf) a pokračování jeho spin-offu Čmelákse odehrává v roce 1994. Film představuje veterána z Brooklynu Noaha (Anthony Ramos) a archeologickou badatelku Elenu (Dominic Fishback, nedávno viděný ve filmu Donalda Glovera roj) jako vodítka. Ten měl být zaplacen v plné výši, jen aby upozornil muzejní úředníky, že jejich kopie Vincenta van Gogha „A Wheatfield, with Cypresses“ byla pravděpodobně falešná vzhledem k tomu, že skutečná kopie je, pozoruhodně, v Národní galerii v Londýně. .

Je absurdní, že se film pokouší sladit boj Noaha a Eleny s rasismem a ekonomickou nerovností s těmi, kterým čelí Autoboti, malí meziplanetární smolaři. Je zřejmé, že to nevyjde, ale Ramos a Fishback jsou dostatečně talentovaní herci, kteří se dokážou protnout nepořádkem se skutečnými emocemi. Monsters Rise Nejslibnější je ve svých úvodních scénách, které zahrnují dobře zpracovanou honičku, kde Noah uvízne v autě, nad nímž nemá kontrolu, a nejsměšnější ve vyvrcholení, kdy se bitva Autobotů… Marvel’s Ultron? Aby zničil Sauronovu věž? A zavřít velkou bránu v nebi? Já vlastně nevím.

Hlasy za těmito roboty – mezi něž patří Dinklage, Yeoh, Ron Perlman a Michaela Jaé Rodriguez – jsou přesně tím typem herců, kteří dokážou pronést přesvědčivé věty, kterým sami tak úplně nerozumí. Mezitím Pete Davidson jako komický robot Mirage svým typickým hlasem (který je sarkastický a sebevědomý způsobem, který by mohl mít z tohoto filmu prospěch) obchoduje s chlípnými sexuálními vtipy, které selžou, protože, předpokládám, Autoboti nemají pohlavní orgány. Jistě, je ztráta času vyžadovat, aby se film Transformers řídil jakoukoli logikou – ale kdy jsme se společně rozhodli, že s tím souhlasíme?

Režie: Stephen Capley Jr. Hrají: Anthony Ramos, Dominic Fishback, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh. 12a, 127 min.

V kinech se promítá film „Transformers: Rise of the Beasts“.