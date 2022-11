Antifolk Festival se vrací do Brixton Windmill 20. listopadu 2022 – Brixton Buzz

Legendární Antifolk UK Festival se v letech 2005 až 2014 konal čtyřikrát ročně od 12 Bar v Soho, tolik chyběl Jack Medley Vstup do budovy jim byl odepřen.

V reakci na to vytvořil Antifolk Festival ve Windmill, který se vrátil na speciální akci v neděli 20. listopadu.

Po několikaleté přestávce a na počest Jacka bude každý den Anti-Folk All Dayer Festival obsahovat nejméně deset zvláštních a úžasných počinů v průběhu 9 hodin.

3:20???

3:40 Marilyn Joy https://marilynjoy.bandcamp.com/

Marilyn Joy je londýnská umělkyně/zpěvačka a skladatelka, která píše a hraje melodicky řízené písně, někdy inspirované osobní zkušeností a zní „nepředvídatelně“ a „sexy“ naživo. Jednoduchost zvuku popírá 20 let zkušeností s používáním jejich nástroje. Její oblíbená rozhlasová stanice je Radio X

4:10 nat kladivo https://natthehammer.bandcamp.com

Nat the Hammer je sólové alter ego Nathana Loughrana, zpěváka severolondýnské kapely The Reverse. Natova okleštěná sóla a vokály byly přirovnány k Leonardu Cohenovi a Jeffrey Lewisovi. V červenci tohoto roku Nat vydal svou limitovanou edici „Making Mixtapes“, nové album písní napsaných v letech 2007 až 2014 na lo-fi kazetovém labelu Kylie Productions. Během posledního roku Nat vystupoval sólově, aby podpořil kapely jako The Wave Pictures a manželku Davida Cronenberga, a v květnu jako host na Emmy the Great, vyprodaném koncertě v květnu v kostele St Mathias ve Stoke Newington. Za zmínku mimo jiné stojí i to, že Nat the Hammer je již řadu let hlavním tahounem veleúspěšného večera „Under The Influence“.

4:50 Příkaz k vydání https://www.extraditionorder.co.uk/

American Extradition Order Prometheus, vydané v roce 2020, je album Northern Soul o atomové bombě, které sleduje život a kariéru J. Roberta Oppenheimera o projektu Manhattan a vývoji první atomové bomby. Byla to druhá z trilogie American Century po albu o Johnu F. Kennedym. V současné době nahrávají poslední díl trilogie o food spisovateli MFK Fisherovi.

5:30 Gary Paradiso a Piccadilo https://garyparadiso.bandcamp.com/

Gary Paradiso je premiérová publikace v jižním Londýně. Dodavatel dom-wop, shlockabilly, rock bouda a duše plastu. Lehká zábava, která přesahuje kbelík. Paradiso bylo popsáno jako vše od „hitmakera Chippan Alley“ a „krále perel hudby bez licenčních poplatků“.

6.10 Simon Post https://open.spotify.com/artist/16khguhBKxA59DkkhsTanj

Simon Breed, dříve z The Birthmarks a jeho kritikou uznávané kapely Breed, hraje pod svým vlastním jménem ve Velké Británii a Evropě již více než dvě desetiletí, přičemž podporoval hráče jako Nick Cave a The Bad Seeds (zakončeno třemi dobře přijatými úvodními vystoupeními pro Seeds na Brixton Academy) a Magická čísla. Breed, neúnavně podporovaný Johnem Peelem v jeho začátcích, je uznávaným zpěvákem a skladatelem v tradici Cohena, Walkera, Smogu, Cashe a Calea se solidní přítomností na pódiu a zajímavým hlasem.

6,50 Míša Čelková https://mishachylkova.bandcamp.com/

Češka narozená, ale srdcem Londýňanka Misha Čelková vytváří pulzující, hypnotickou, krásnou a temnou hudbu postavenou na textech postavených na jednoduchém opakování, které vytváří jemná zaříkávadla, která se plazí a ovinou kolem vašeho srdce. Druhé vydání vyšlo na Gare Du Nord Records dříve v roce 2002. Misha bude hrát Darrena Hymana (Hefner) a Johna Claytona (Hurtling).

7:30 Eugene Ripper (20 minut) http://www.eugeneripper.com/

Poté, co si jako zakládající kytarista první vlny kanadských skate rockerů Stark Naked & The Fleshtones prořezal zuby rock and rollu, se Ripper vydal na sólovou dráhu, která pokračuje dodnes a obsahuje směs punku, folku, kořenů a rocku. Od svého ostrého rychlého a zběsilého punku, rock and rollu, akustické atmosféry, temných textů a živého mluveného slova, Ripper to vše zabaluje do postmoderního postoje a punk rockové duše.

8:00 V teple https://enheat.band/

Avantgardní rock and roll se setkává s antifolkem v této nově založené super kapele britského antifolkového předchůdce Filthyho Pedra. Počato ve zlém snu, na sedadle spolujezdce ve Fordu Capri nelegálně zaparkovaném v zátoce pro handicapované v Brightonu – s Filthy Pedrem, Jayem Canapém a Oliverem Fistem!

9:00 černý pytel https://open.spotify.com/artist/3rynubcIbqTF16IgIqkhIz

The Black Kiss jsou čtyři obyvatelé Hullu, kteří jsou známí vzrušující divadelní atmosférou svých živých vystoupení. Zpěvák JT – zčásti Frank Sinatra, zčásti Les Dawson – rychle protočí písně o Oliveru Reedovi, profesionálním wrestlingu a o tom, jak Hull Daily Mail vytiskne (téměř) cokoliv. Pokud máte chuť běhat po místě na melodii Bennyho Hilla, Black Kes může být vaše kapela.

10 manželka Davida Cronenberga – https://open.spotify.com/artist/7C3DYH8eNyONYDHJWZjQn1

DCW, popsaná jako „Where Genius Meets Stupidity“ od Marka Lamarra, jsou zpět ve větrném mlýně se svým čtvrtým albem „The Ship (Necrologies)“ společně s několika 6 EP sessions Marcem Rileym a Cerys Matthews a slotem pro podporu. pro The Undo v roce 2012. Temné příběhy DCW s tématy od prezidenta Kazachstánu po erotická setkání s mořskými pannami i nadále baví i znepokojují.