Kanada je v Ottawě proti Spojeným státům v zápase finále předkola Para Hockey Cupu

Kanadská hokejová reprezentace ve středu klopýtla proti rivalovi Spojeným státům, když prohrála 3:2 v prodloužení v zápase posledního předkola Para Hockey Cup 2022 v Bridgewater, NS.

Americká superstar Declan Farmer zahrál vítěznou přesilovou hru 1:16 do extra frame a pozvedl šestinásobné zlaté medailisty ke třetímu vítězství v řadě na turnaji čtyř týmů.

Kanada se z dvougólového manka vzchopila a vynutila si prodloužení, v čele vedl kapitán Tyler McGregor.

Trojnásobný paralympijský medailista skóroval ve druhém poločase dvakrát, včetně vyrovnávací branky u svého 100. reprezentačního gólu, u obou gólů asistoval kanadský obránce Adam Dixon.

Jean-François Hunault předvedl za Kanadu 20 zákroků, když odehrál všechny tři třetiny, včetně několika klíčových zastávek pro udržení vyrovnané hry.

Para Hockey Cup pokračuje ve čtvrtek semifinále. Kanada se v sobotu utká s Českou republikou o místo ve hře o zlato, ve druhém semifinálovém utkání se Spojené státy utkají s Itálií.

Kanada usiluje o první zlatou medaili na turnaji od roku 2013.

Středeční zápas znamenal pro Kanaďany obrovské zlepšení poté, co v září na Mezinárodním poháru Para Hockey v Ostravě vzdali 12 gólů dvěma prohrám se Spojenými státy, včetně prohry v zápase o zlato.

Američané loni v březnu porazili o zlatou medaili i Kanadu na paralympiádě v Pekingu, ale Kanaďané nabírají sebevědomí.

„Prohrát 2:0, způsob, jakým jsme se vrátili a dostali se do boje, byl vzrušující. Jestli něco, odcházíme dnes s mnohem větší vírou, než jsme šli do zápasu, a myslím, že Američané odejdou s mnohem většími pochybnostmi.“ A to je pro nás vzrušující,“ řekl McGregor.

„Skvělá ukázka toho, co může být para hokej“

Oba týmy vstoupily do středečního utkání bez porážky a zápas splnil očekávání s akcemi tam a zpět.

„Byla to úžasná ukázka toho, co může být para-hokej na nejvyšší úrovni. Byly to dva týmy, které dnes v noci nasadily všechno. Když vidíte takovou snahu, jste hrdí na to, že jste součástí této hry, “ řekl kanadský trenér prvního ročníku Ross Herrington.

Josh Misiewicz otevřel skóre pro USA v polovině první třetiny, zatímco David Eustace vyšplhal na nejvyšší příčku pro značku pojištění po pouhých šesti minutách.

Canadiens, podporovaní davem v Lunenburg County Lifestyle Center, ve druhém poločase bojovali, aby zápas vyrovnali, když se tempo posunulo.

„Všichni šli dnes večer. S každou směnou jsme se zlepšovali a bylo zábavné vidět, jak všichni vynaložili takové úsilí,“ řekl kanadský obránce Tyrone Henry.

„Oba týmy přinesly tempo a hodně fyzičky a bylo to hodně zábavné hrát takhle. Víme, že můžeme hrát tímto tempem a je důležité v tom pokračovat i zítra.“

Honneault, hrající na svém druhém mezinárodním turnaji, zablokoval Farmera blokádou ramene v posledních minutách druhého poločasu, zatímco americký brankář Gene Lee také dramaticky zastavil, aby zabránil gólu do vedení.

Češi ve středu porazili Itálii 3:2 a do vedení je posunuly dva góly Filippa Veselého.

Seznam Kanady

útočníci:

#4 James Dunn – Walston, Ont.

#8 Tyler McGregor – Forest, Ont.

#9 Corbin Smith – Moncton, Ont.

#13 Vincent Boyle – Alma, Q.

#19 Dominic Cozzolino – Mississauga, Ont.

#20 Jacob LeBlanc – Moncton, NB

#21 Alexis Auclair – Saint-Hyacinthe, Que.

#22 Matteo Pellizzari – Vancouver

#23 Liam Hickey – Svatý Jan

#26 Anton Jacobs Webb – Gatineau, Q.

#98 Mathieu Lilivre – Levis, Q.

Obránci:

#2 Rod Crane – Clarksburg, Ont.

#5 Tyrone Henry – Ottawa

#7 Zack Lavigne – Essex, Ont.

#11 Adam Dixon – Midland, Ont.

#29 Micah Kovacevic – Edmonton

#61 Rob Armstrong – Irene, Ont.

#92 Oren Halpert – Calgary

Brankáři: