Zvěsti o Switch 2 víří, protože vlajková loď her od Nintenda se vyprodává

Fyzická vydání několika populárních her Switch se v tuto chvíli zdá být vyprodaná a fanoušky to nutí přemýšlet, zda by před jejich vydáním nemohlo dojít k přebalení těchto titulů ve stylu Nintendo Selects. Říká se, že nástupce přepínač.

Nintendeal, twitterový účet věnovaný zdůrazňování výprodejů a nabídek her a produktů Nintendo, si začal všímat, že některé hry první strany od Nintenda nebyly u mnoha prodejců skladem. Po Nintendodeals zdůraznil hry jako Paper Mario: King of Origami na Metroid DreadDiscord uživatel AShadowLink (křičte na Neoxon na Obnovit éru) se podařilo sestavit seznam postižených her, které již zřejmě nejsou k dispozici v obchodech jako Amazon, Walmart, Target a GameStop, i když dostupnost jednotlivých her se liší. Stav každé hry můžete zkontrolovat u mnoha prodejců na Deco nabídky.

Paper Mario: King of Origami

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

The Legend of Zelda: Link's Awakening (2019)

Pikmin 3 Deluxe

Metroid Dread

Kirby Star Allies

Xenoblade Chronicles 2

Nový Super Mario Bros U Deluxe

Fire Emblem: Tři domy

Fire Emblem: Engage

Yoshi's Crafted World

WarioWare: Dejte to dohromady!

Nintendo Switch Sports

Super Mario Odyssey

Splatoon 2

Super Mario Maker 2

Mario Strikers: Battle League

Jak vidíte, jsou zde postiženi někteří velcí hiteři, např Super Mario Odyssey. Jedním z nejpřekvapivějších je Fire Emblem: Engagekterý byl spuštěn teprve loni.

Měli byste při nákupu těchto her panikařit? Stanou se z nich sběratelské předměty kvůli nějakému umělému schématu nedostatku? Jak upozornili uživatelé na ResetEra a Nintendodeals, nemusí to být tak hrozné, jak by Nintendo mohlo být. Připravte se na opětovné vydání s novými SKUmožná s brandingem, který uvádí, že bude hratelný jak na Switchi, tak na jeho očekávaném nástupci.

Pokud jste někdy na nějaké hře v obchodě viděli nápis „Greatest Hits“ nebo „Nintendo Selects“, bude v systému prodejce označena jinak a může mít dokonce úplně jiné čárové kódy k naskenování v registrační pokladně. Když obchody vyřazují starší kopie, jsou často stahovány z regálů, a to platí i pro internetové obchody. I když pravděpodobně nebudete muset panikařit z toho, že tyto hry v dohledné době zmizí, mohou mít brzy opravdu ošklivý branding, takže pokud chcete lepší obal, hledejte čisté kopie ve vašem místním herním obchodě.

Požádali jsme Nintendo o komentář a pokud se ozveme, aktualizujeme tento příběh.