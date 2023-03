200stopý asteroid 2023 DZ2 proletí poblíž Měsíce

Další nově objevená vesmírná skála bezpečně projde kolem Země, tato 25. března 2023. Urazí asi polovinu vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem. Astronomové z observatoře La Palma na Kanárských ostrovech ve Španělsku objevili asteroid koncem února 2023. Amatérští astronomové mohou asteroid zahlédnout, když rychle proletí kolem. Podívejte se na grafy na konci tohoto příspěvku.

Předpokládá se, že k nejbližšímu přiblížení k Zemi dojde 25. března kolem 19:52 UTC (15:52 EDT). Přesný čas a další podrobnosti však mohou být aktualizovány, jakmile se objeví další poznámky.

Asteroid byl pojmenován 2023 DZD 2. Je součástí Rodina Apollo z asteroidů. Současné odhady uvádějí, že 2023 DZ2 má velikost kolem 210 stop (64 metrů) v průměru.

K 20. březnu 2023 bylo zaznamenáno 122 pozorování nové oběžné dráhy asteroidu po dobu 63,8 dne. Nová pozorování lépe definují oběžnou dráhu vesmírné skály a vědcům umožní získat přesnější odhad její velikosti, která by mohla být mezi 144 a 325 stopami (44 až 99 metry) v průměru.

Pro srovnání, asteroid, který v únoru 2013 proletěl nad ruským Čeljabinskem, byl vesmírný kámen o průměru asi 20 metrů. Podívejte se na video srovnání velikosti asteroidů zde.

2023 DZ2 je klasifikován jako NEO (Near Earth Object). Kolem Slunce oběhne každých 3,17 roku.

Nízké riziko dopadu v roce 2026

Stejně jako u mnoha nově objevených asteroidů – jejichž oběžné dráhy nejsou plně známy – jsou předběžné. analýza Dráha vesmírné skály naznačuje velmi malou šanci 1 ku 430, že asteroid zasáhne Zemi 27. března 2026.

Ale – s více pozorováními – astronomové pravděpodobně vyloučí i tato malá rizika.

viditelné v malých dalekohledech

Asteroid 2023 DZ2 proletí ve vzdálenosti 0,5 měsíce (polovina vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem) od zemského povrchu. Relativní blízkost umožní pozorovatelům pozorovat vesmírnou horninu pomocí dalekohledů o průměru 15 cm a větších.

Vesmírný kámen se pohybuje rychlostí 17,426 mph (28,044 km/h), neboli 7,79 km/s, vzhledem k Zemi. I když to vypadá jako obrovská rychlost na to, co známe na Zemi, jde o relativně pomalý asteroid na rozdíl od jiných vesmírných hornin, které astronomové studují.

Protože asteroid urazí polovinu vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem, malá vzdálenost způsobí, že se v poli malého dalekohledu bude jevit jako „pomalu se pohybující hvězda“. A dokonce můžete být schopni detekovat jeho pohyb v reálném čase!

Jednou z nejlepších technik, kterou nadšenci používají k zachycení asteroidu, je namířit dalekohled na známou hvězdu v dráze asteroidu. Pak už jen počkejte, až se objeví pomalu se pohybující vesmírný kámen. Naštěstí mnoho malých dalekohledů nyní obsahuje počítačově řízené ruční ovládání Go-To. Můžete tedy namířit přístroj na referenční hvězdu, abyste zahlédli procházející objekt.

Kdy je nejlepší čas vidět asteroid 2023 DZ2?

Našli jsme nejlepší čas vidět asteroid 2023 DZ2 ze severní polokoule brzy v pátek 24. března 2023 v noci. Hodně štěstí a jasná obloha!

Sečteno a podtrženo: Nově objevený asteroid 2023 DZ2 25. března 2023 bezpečně mine Zemi ve vzdálenosti menší než polovinu Měsíce. Lidé s dalekohledy by měli být schopni návštěvníka zahlédnout.