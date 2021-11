Ralf Rangnick do Manchesteru United: Jak bývalý trenér Hoffenheimu a Lipska pomohl k revoluci v německém fotbale | fotbalové zprávy

Ralph Rangnick to popisuje jako „zjevení fotbalu“. Psal se únor 1983, když jsem ve věku 25 let pracoval jako hráč a manažer pro Victoria Bucknang, malý městský tým v německé šesté vrstvě, když se Dynamo Kyjev Valeryho Lobanovského objevilo v přípravném utkání v polovině sezóny.

Lobanovského tým byl považován za nejsilnější v Sovětském svazu a nebylo divu, že své amatérské protivníky drtil na stranu. Ale způsob, jakým to udělali, udělal na Rangnicka, ohromující postavu středního pole, trvalý dojem.

V knize Raphaela Honigsteina vzpomíná: „Po několika minutách, když míč vyšel na jeden hod, jsem musel zastavit a spočítat soupeře“. Restartujte.

„Bylo to poprvé, co jsem cítil, jaké to je, když jsem systematicky čelil týmu, který mačkal míč.

„Už jste hráli proti velkým profesionálním týmům – a samozřejmě jsme ty zápasy také prohráli – ale alespoň vám to dalo trochu prostoru na dýchání, šanci ‚dát nohu na míč‘, jak jsme říkali.“

Lobanovského tým nedopřál Rangnickovi a jeho spoluhráčům takový luxus. „Cítil jsem neustálý tlak po celých 90 minut,“ dodal. „Bylo to poprvé, co jsem cítil: tohle je úplně jiný druh fotbalu.“

Dynamo Kyjev se každou sezónu pod Lobanovským vracelo do města na tréninkové kempy a Rangnick, který se v té době učil na své trenérské odznaky, navštěvoval každé zasedání s perem a notebookem v ruce, aby studoval, jak hrají a jak to dělají.

Lobanovského organizovaná a neúnavná taktika nátlaku by tvořila základ Rangnickovy vlastní filozofie, techniky, kterou později aplikoval na řadu klubů včetně Hoffenheimu a RB Leipzig, pomohla revoluci německého fotbalu a inspirovala generaci trenérů včetně Jürgena Kloppa a Thomase Tuchela. a nakonec ho vzal do horkého křesla Manchesteru United.

Ještě v 80. letech byly jeho myšlenky považovány za radikální.

Bundesligové týmy v té době byly odrazem velmi úspěšného národního týmu země. Rangnick říká dovnitř Restartujte.

obrázek:

Fotografii pořídil Rangnick, když v roce 2008 vedl Hoffenheim



Bylo tam málo prostoru pro manévrování a malá touha po něm. Rangnick ale cítil, že německému fotbalu hrozí, že zůstane pozadu. Milan Arrigo Sacchi i Dynamo Kyjev vedené Lobanovským studovali potenciál systému zónového značení spolu s vysoce intenzivním lisováním.

Sacchi, AC Milán, vítěz vzájemných evropských pohárů v letech 1989 a 1990, prokázal sílu týmové brilantnosti spoléhat se na jednotlivce. Rangnick byl také inspirován skutečností, že Saki, stejně jako on, nebyl vynikající bývalý hráč.

Jako další inspirace posloužilo setkání se Zdeňkem Zemanem, českým trenérem podobného profilu, který podobnou taktiku aplikuje ve Foggii také v Itálii. Zeman Rangnicka ujistil, že jeho hráči musí být nejlepší v divizi, aby přístup fungoval. „Uvědomil jsem si, že malý tlak nestačí,“ řekl Rangnick. „Je to trochu jako být těhotná – nic.“

Rangnick začal tyto lekce uplatňovat, když měl na starosti několik klubů nižší ligy, a dosáhl pozoruhodného úspěchu během působení v Ulmu v roce 1846, což ho v roce 1999 přivedlo do Bundesligy s hladovým a energickým týmem, který zahrnoval mladého Tuschela – alespoň před ním. . Kvůli 24letému zranění kolena byl nucen odejít do důchodu.

Celou dobu čtvrtfinálový odchod Německa do Chorvatska na mistrovství světa 1998 podnítil úvahy o zemi. Byly Rangnickovy obavy z německého fotbalu a jeho oddanost jeho zastaralému zametacímu systému skutečně oprávněné?

obrázek:

Ralph Rangnick byl klíčovou postavou ve vzestupu RB Leipzig



Zdá se, že ano, ale odpor ke změnám přetrvával, živený vysoce sledovaným televizním vystoupením Rangnicka v prosinci 1998, ve kterém byl požádán, aby vysvětlil svou taktiku. Obrýlený trenér byl široce zesměšňován jako „profesor“.

Rangnicku, ale pokračuj. Práci trenéra získal ve Stuttgartu na základě svých úspěchů s Ulmem, ale poté, co je ve své první sezóně dovedl k osmému místu v Bundeslize, byl s nimi ve své druhé sezóně vyhozen v sestupové zóně.

Poté se vrátil do Bundesligy s Hannoverem, kde čelil týmu Mohuče pod Kloppem, který hrál pod Wolfgangem Frankem, dalším raným obráncem taktiky kontroly a tlaku, než se přesunul do vedení, ale pozdější kouzlo ve vedení Schalke se ukázalo méně úspěšné.

Rangnickův pobyt tam dále poškodil jeho reputaci v očích jeho kritiků a donutil ho věnovat se kariéře, ve které by měl větší kontrolu a větší svobodu při realizaci svých nápadů.

To ho přivedlo do Hoffenheimu, klubu třetího řádu bez pozoruhodné historie, ale bohatého a ambiciózního vlastníka softwaru Dietmara Hoppa, který chtěl využít Rangnickovy metody, aby z klubu udělal velmoc německého fotbalu.

obrázek:

Manchester United v úterý porazil Villarreal 2:0



Rangnick výzvu přijal a nazval Hoffenheim „bílou knihou“.

Byl schopen uvést své nápady do praxe na hřišti a také mu dát kontrolu nad najímáním, přičemž trval na tom, aby podepisovali pouze hráče do 23 let, přičemž myšlenkou bylo, že kromě zachování jejich hodnoty při dalším prodeji by byli vnímavější k novým nápadům. a být fyzicky schopen splnit požadavky jeho taktiky protitlaku mimo míč.

Hoffenheim byl některými zesměšňován jako „klub ze zkumavky“, ale jeho vzestup na vrchol byl za Rangnicka rychlý. Postupné povýšení je přivedlo do první ligy dva roky po jmenování Rangnicka v roce 2006. Převzali Bundesligu.

„Toto je druh fotbalu, který chceme jednou hrát,“ řekl Klopp poté, co tým Borussie Dortmund v září 2008 rozpustil Rangnick Hoffenheim a prohrál 4:1. Tehdejší německý trenér Joachim Loew popsal jejich prohru 2:1 s Bayernem Mnichov o několik měsíců později jako „pravděpodobně nejrychlejší zápas Bundesligy vůbec“.

Hoffenheim dokončil sezónu na sedmém místě a v té době německý fotbal přebíral Rangnickův způsob hry.

obrázek:

Rangnick vyhrál Německý pohár se Schalke v roce 2011



Po jeho působení v Hoffenheimu následovalo druhé kouzlo se Schalke 04, během kterého vyhrál Německý pohár, první velký turnaj své kariéry, a dovedl klub do semifinále Ligy mistrů, kde byl poražen, možná fatálně. od Manchesteru United.

Ale pravděpodobně jeho dosavadní nejlepší dílo přišlo později v R. B. Lipsku, kde měl Rangnick podobný vliv jako Hoffenheim. Ve svých prvních dvou obdobích jako hlavní trenér, v roce 2015/2016, vyhrál postup do Bundesligy a zároveň působil jako ředitel fotbalu pro Red Bull Clubs Network.

Ve druhém, v ročníku 2018/19, je dovedl na třetí místo a pomohl upevnit jejich přítomnost v Lize mistrů.

V té době v Bavorsku působení Pepa Guardioly ve vedení Bayernu Mnichov urychlilo rozvoj koordinace. protitlak Německá fotbalová taktika.

Rangnick a jeho současníci, kteří byli kdysi považováni za „okrajové hnutí modernistů“, jak to vyjádřil Honigstein RestartujteNakonec se to stalo mainstreamem. „Rangnick možná nikdy nevyhrál šampionát, ale vyhrál sporem,“ dodal Honigstein.

Čtyři desetiletí po ‚fotbalovém zjevení‘ je nyní otázkou, jak se jeho metody uchytí v Manchesteru United.