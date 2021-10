Se Zionem Williamsem mimo hru není jasno v úvodním večerním týmu Pelikánů | labutě

V předsezóně použili New Orleans Pelicans ve čtyřech hrách tři různé základní sestavy. Tento častý zmatek byl z velké části způsoben okolnostmi, které trenér Willie Green nemohl ovlivnit – zranění.

Útočníci Brandon Ingram (bolest pravého kolena) a Zion Williamson (zlomenina pravé nohy) vynechali tři, respektive čtyři zápasy, přičemž výchozí střed Jonas Valanciunas (napětí pravého palce) nebyl k dispozici pro jeden zápas. Záložní centrum Jaxson Hayes po vyvrtnutí levého kotníku v otvíráku sezóny v New Orleans vůbec nehrál.

Graham Defonte, který nastoupil a sestoupil z lavičky během svých prvních tří sezón v týmu Charlotte Hornets, a Jarrett Temple, hráč, který byl ve 12 sezonách 11. týmem NBA, byli jedinými konstantami v základní sestavě.

Kdyby Green věděl, s kým půjde ve středu, když Pelikáni zahájí základní část proti Philadelphii 76ers, nedal by tip.

„Dám si to a vezmu to s sebou do středy,“ řekl.

V úterý večer začíná sezóna NBA, což znamená, že jsme se dostali do rušné části sportovního kalendáře, kde je basketbal, fotbal, baseball …

Dobrou zprávou je, že se objeví všem kromě Williamsona, který bude k dispozici. Ingram je zpět a zdravý. Sobotního otevřeného tréninku v Thibodaux se nezúčastnili Nickel Alexander Walker, Hayes a Josh Hart. Všichni tři však v pondělí prošli cvičením.

Green řekl, že pravděpodobně bude hrát roli s 10 hráči v tahu. Dodal, že existuje možnost, že bude hrát 11.

„Je to pro mě těžké,“ řekl Green. “Máme spoustu hráčů, kteří mohou hrát, zejména pozice 2, 3 a 4. Budu mít jistá rozhodnutí, která určitě udělám.”

Přihlaste se k odběru novinek o New Orleans Pelicans a NBA.

Jedna z nejpoužívanějších frází během boot campu je „zaměnitelnost“. Z 15 hráčů na soupisce Pelikánů na plný úvazek je 10 uvedeno mezi 6 stop-5 a 6 stop-8.

Hejno křídel dodá zelené odrůdě pružnost. Také mu to umožní hrát různé obranné styly. Řekl, že se Pelikáni pokusí v této sezóně občas změnit.

„Většinou mám pocit, že jsme absolvovali celé soustředění,“ řekl útočník Nagy Marshall. “S tím jsem v pohodě – 1-4. Rád se bráním. Jsem jedním z těch lidí, kteří se zastavují v defenzivě. Abych byl upřímný, dělá to dobře.”

Marshall 6-foot-7 zahájil dvě předsezónní hry. Tomáš Satoransky, 6-stop-7, zkušený brankář z České republiky získaný na značce Lonzo Ball, jeden zahájil. Oba budou pravděpodobně požádáni o obsazení různých rolí.

THIBODAUX – Na hodinové cestě autobusem z cvičného zařízení New Orleans Pelicans v Metairie na Stopher Gymnasium v ​​Thibodaux hráči…

„Hraji hodně mimo míč, který jsem v posledních dvou letech opravdu nehrál,“ řekl Satoransky. “Ale cítím se dobře s těmito hráči, když tam hraji. Snažím se pomoci s tím, co tým potřebuje.”

„Očividně to bude trochu jiné, až se Zion vrátí. Ale tento druh nám dává všestrannost, o které mluvíš zejména ve druhé jednotce. Ale těším se, až přijmu jakoukoli roli, která se ode mě bude požadovat.“

Williamson vynechá alespoň prvních pět zápasů základní části, protože se vzpamatovává ze zlomeniny pravé nohy. Po úvodním zápase proti 76 se Pelikáni vydávají na třízápasový výlet, který zahrnuje jeden zápas proti Chicago Bulls a dva proti Minnesotě Timberwolves. Poté se vrátí domů, aby čelili Atlanta Hawks.

„Pomalu, ale jistě toho dělá víc,“ řekl Green o Williamsonovi. “Myslím, že se ve všem začíná cítit lépe. O tom, kde je. Dokáže takříkajíc vidět světlo na konci tunelu.”