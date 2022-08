„Kostra“ ukázkové kosmické lodi Lunar Lander není nutná pro start z Měsíce – SpacePolicyOnline.com

NASA nepožaduje SpaceX, aby prokázala, že lidský přistávací systém její kosmické lodi může vzlétnout z měsíčního povrchu předtím, než bude použit na misi Artemis III a experimentální plavidlo bude sloužit jako „kostra“ pro skutečný lander. NASA si pro stavbu sondy Artemis III vybrala SpaceX a předcházel tomu zkušební let bez posádky, ale šéf programu HLS NASA dnes řekl, že nabídka nezahrnuje start. Zdůraznila také, že hvězdná loď je stále ve fázi návrhu a vývoje s mnoha výzvami a není připravena jít, jak se někteří domnívají.

Lisa Watson Morgan, programová manažerka HLS v Marshall Space Flight Center NASA, dnes ráno hovořila s NASA Lunar Exploration Analysis Group s dalšími představiteli NASA o nedávném výběru 13 oblastí na měsíčním jižním pólu pro přistání Artemis III.

Artemis III vrátí lidi na měsíční povrch poprvé od programu Apollo. NASA v současné době očekává přistání koncem roku 2025, tedy něco málo přes tři roky.

SpaceX vyvíjí Starship několik let. Mezi prosincem 2020 a květnem 2021 se ve výšce asi 10 km uskutečnilo pět zkušebních letů prototypů fáze II. První čtyři požáry skončily, Pátý se ale povedl. Mnohem větší první etapa nebyla provedena navzdory „příslušným kontrolám“ plně sestaveného vozidla v testovacím zařízení SpaceX Boca Chica v Texasu.

Zakladatel a hlavní inženýr SpaceX Elon Musk včera tweetoval, že vypuštění hvězdné lodi na oběžnou dráhu je jedním z jeho hlavních letošních cílů.

SpaceX plánuje využít hvězdnou loď k mnoha účelům – vynášení satelitů na oběžnou dráhu Země i vynášení lidí a zboží na Měsíc a Mars. Název Starship se používá pro celé vozidlo a pouze pro druhý stupeň.

Je to druhý stupeň, který půjde na Měsíc.

Kosmická loď není navržena tak, aby letěla přímo na Měsíc jako Space Launch System NASA. Místo toho jej první stupeň pouze vynese na oběžnou dráhu Země. Aby se mohl pohnout vpřed, musí být naplněn palivem v dosud nevybudovaném skladu paliva. K dodání paliva do depa jsou potřeba další lodě.

Watson-Morgan popsal koncept operací pro misi Starship Artemis III, počínaje spuštěním skladu paliva, poté spuštěním řady „palivových nádrží“ k naplnění skladu a poté vypuštěním kosmické lodi, která poletí k Měsíci.

Snímek ukazuje čtyři výstřely pro zachycení pohonné látky, ale to není konzistentní počet. „Kolik? I když je toho potřeba hodně, tolik jich bude uvolněno.“

SpaceX a NASA spolupracují na demonstraci řízení kryogenních tekutin na oběžné dráze a „stále máme před sebou spoustu problémů, které musíme překonat“.

„Můžeš… možná to cítíš.“ [SpaceX’s] Systém je připraven k provozu. Zatím se to nestalo. Zabýváme se designem a vývojem. …stále se vyvíjíme. Stále se měníme. A my budeme chytřejší a pak budeme mít úžasný start a budeme mít úžasné přistání.“ Lisa Watson Morgan