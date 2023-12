Google přiznává, že bylo připraveno demo video Gemini AI

Google spoléhá na svého konkurenta GPT-4, Gemini, natolik, že ukázal části nedávného demo videa. V názorovém článku, Bloomberg Google říká, že to uznává kvůli videu s názvem „Ruky s Gemini: Interakce s multimediální AI“ Nejen, že byl upraven, aby se urychlil výstup (což bylo inzerováno v popisu videa), ale implicitní hlasová interakce mezi lidským uživatelem a AI prakticky neexistovala.

Místo toho bylo skutečné demo vytvořeno pomocí „použití rámečků statických obrázků ze záběrů a výzvy prostřednictvím textu“, spíše než aby Gemini reagovali – nebo dokonce předvídali – kresbu nebo změnu objektů na stole v reálném čase. To je mnohem méně působivé, než video chce, abychom si mysleli, a co je horší, nedostatek prohlášení o skutečné metodě zadávání způsobuje, že příprava Gemini je poněkud sporná.

Není divu, že zde Google popírá jakékoli pochybení, poznamenala hrana Do an Vzhledem k nedávnému zájmu průmyslu a úřadů o umělou inteligenci by možná měl být technologický gigant citlivější na své prezentace v této oblasti.