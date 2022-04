Přímo z filmu: Zloději ukradli 500tunový most v Biháru a vydávali se za vládní úředníky

šokující! Masivní loupež v rezidenci Sonam Kapoor Anand Ahuja: 1,41 milionu Rs v hotovosti a krádež šperků

Při loupeži ve filmovém stylu ukradli zloději v okrese Rohtas ve státě Bihár 500tunový most, vydávající se za vládní inženýry. Obviněný předstíral, že je úředníkem na státním ministerstvu zavlažování, aby zahájil nelehký úkol demontáže mostu. I místní úředníci a lidé se nechali oklamat zloději a pomáhali při krádeži za bílého dne. Celá konference trvala asi tři dny.

Zloději 500tunový most potichu přeřezávali posledních pět let poté, co byl sousední betonový most funkční a v provozu. Na druhou stranu, místní byli ohromeni, když viděli, jak 45letý most Ara-Sone přes noc zmizel.

Zloději most rozebrali pomocí buldozerů a plynových pochodní, uvedla policie s tím, že byla podána první informační zpráva (FIR).

Místní nemohli most používat, protože byl příliš starý. Místo toho začali místo ocelového mostu používat betonový most, který uvolnil místo pro zloděje. Zločin nahlásili místní v malé vesnici Amyawor, asi 120 kilometrů od Patny, hlavního města Biháru, kde v předchozím roce také došlo ke krádeži písku v hodnotě 200 milionů Rs.

Nutno podotknout, že to není poprvé, co most zmizel. V České republice neohrožení zloději ukradli most za bílého dne v roce 2012 s tím, že si je najali, aby ho rozbili. Loni zloději ukradli z mostu ve Spojených státech ocel v hodnotě 100 000 dolarů. 36stopý ocelový most na Ukrajině byl v roce 2004 odebrán jako kovový šrot.