Skladatel Castlevania se vrací ke svému „mistrovskému dílu“ s novou arkádovou hrou Apple

Castlevania: Grimoire of Souls Není to jen návrat dlouho očekávané upírské série. Znamená to také návrat některých zvučných jmen, včetně návrháře postav Ayame Kojimy a skladatele Michiru Yamane, který opustil Konami v roce 2008. Yamane dříve pracoval na platformě. Castlevania hry jako Noční symfonie A úsvit smutkuA poté, co se stala samostatně výdělečně činnou, s ní spolupracovala dlouho Castlevania Režie Koji Igarashi zaměstnanost potřísněné krví. Mezi její zásluhy patří také lebky dívky, málo Suicodin hry a Monster Boy a Cursed KingdomI když to vyžaduje práci Castlevania Je to „mistrovské dílo“.

před spuštěním Grimoár dušíNyní je k dispozici na Apple Arcade, měl jsem příležitost položit Yamane několik otázek e -mailem o její práci a kariéře.

Jak vnímáte návrat k franšíze?

The Castlevania Série je mistrovským dílem z dob mých zaměstnanců ve společnosti a je to také série, ve které jsem se podílel na největším počtu titulů. Jsem tedy velmi rád, že se mohu po všech těch letech opět zúčastnit tohoto projektu jako nezávislý hudebník a že mohu uspokojit fanoušky této série.

Co pro vás tvoří soubor Castlevania Výrazný zvuk? Jaké jsou v podstatě prvky Castlevania?

Nejlepší na ní je její pohled na svět. Varhany, sbory, kostelní zvony a další nástroje a hudební styly, které jsou typické pro evropskou středověku. Zvláště barokní a klasická hudba je samozřejmě bodem diferenciace. Kromě akademické západní klasické hudby existuje ve zvláštních časových podpisech také podstata různé hudby, jako je Ravel a Debussy, podstata avantgardní hudby a moderní hudby (progresivní rock). Například pouštní divadlo má hudbu s blízkovýchodními melodiemi nebo vodní divadlo používá stereotypní melodie.

Jak si myslíte, že se zvuk série za ta léta vyvinul?

Dá se říci, že byl vyvinut společně se změnami ve výkonu herní konzole. Zvukový zdroj PSG pro NES, následovaný Mega Drive, PlayStation a PlayStation 2, rozsah výrazu se postupem času zvyšoval. V počátcích videoher byl počet simultánních zvuků tři, ale jak se technologie zvyšovala, rostlo množství dat, které jsme mohli zvládnout, a rozšiřoval se rozsah hudebního projevu. Totéž můžeme říci o grafice. Jako osoba odpovědná za hudbu mám pocit, že díky šíři výrazu grafiky je možné vyjádřit uměleckou krásu spojením s hudbou.

Bylo něco, co byste chtěli tentokrát udělat jinak?

V současné době je mým celoživotním dílem uzdravování hudby. Z tohoto důvodu tvořím hudbu s mírně nižším laděním „A = 432 Hz“, což je specialista na terapii.