15. května – Brněnský deník

V České republice byla odhalena pamětní deska pilotovi RAF Liškovi

Lásné Bělohrad – Před jeho bývalým domem v Prostředné Nové Vsi byla včera odhalena zrestaurovaná pamětní deska Bohumilu Liškovi (1905-1969), válečnému pilotovi a leteckému instruktorovi 311. perutě Britského královského letectva (RAF). Část Lázní Bělohrad v Královéhradeckém kraji, kde prožil mládí, řekla ČTK starostka města Alena Kuželová.

Deska musela být odstraněna kvůli opravám fasády domu a nyní je umístěna na kamenném soklu před budovou. Během ceremoniálu nad místem přeletěla dvě historická vojenská letadla a vystoupila hudební skupina.

Liska opustil město v roce 1939, aby bojoval proti nacistům. Nepodařilo se mu dostat do Francie, byl zatčen sovětskými úřady a skončil v sibiřském gulagu. Po zásahu československé exilové vlády v Londýně byl propuštěn a mohl vstoupit do RAF v Británii. Jako velitel bombardovací perutě se zúčastnil několika náletů na strategické cíle v okupované Evropě. V roce 1943 byl poslán na Bahamy přes Kanadu a Spojené státy. Poslední rok války pracoval pro československou exilovou vládu. Po návratu do ČSR v srpnu 1945 byl povýšen do hodnosti plukovníka a stal se velitelem pražské letecké brigády. Po komunistickém převratu v roce 1948 byl však perzekvován, propuštěn z armády a několik let vězněn. Po propuštění směl pracovat pouze rukama. Krátce před smrtí byl rehabilitován a částečně odškodněn.

Trendy Art & Oncology: Unexpected Encounters v Masarykově ústavu na Žlutém Kopci

Zoo Dvůr Králové koordinuje evropský chov dvou druhů volavek

Dvůr Králové nad Labem – Safari park Dvůr Králové nad Labem v Královéhradeckém kraji spojí evropský záchranný chov afrických obrů (Goliáš) a volavek nachových, kterým se dosud v zoologických zahradách ve velké míře nedařilo, řekla MichKT mluvčí zoo. .

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií pověřila řízením programů obnovy volavek Safari Park Dvůr Králové, který se specializuje na africká zvířata a je velmi úspěšný v chovu nosorožců a žiraf.

Volavky obrovské, největší volavky světa, dnes žijí ve 21 evropských zoologických zahradách, ale největší skupina dvou párů je umístěna ve Dvoře Králové. Jejich rozmnožování je nejednotné a populace ubývá. Česká zoo nyní bude řídit pohyb těchto zvířat a určovat správný způsob chovu. „To vše vede ke zlepšení situace volavek obrovských v evropských zoologických zahradách,“ uvedl zoolog Michael Podraský. Volavky červené se chovají v pěti evropských zoologických zahradách s celkovým počtem 13 jedinců, z toho dva páry v Zoo Dvor Králové. Tento pták žije téměř výhradně v subsaharské Africe a jihovýchodní Asii a také v pobřežních oblastech Evropy.



