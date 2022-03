Jak používat Xbox PC Game Pass na Windows PC

Microsoft Xbox Game Pass Jedná se o předplatitelskou službu, která poskytuje na vyžádání přístup k desítkám her. Je to skvělá hodnota, pokud rádi hrajete a objevujete nové hry a Teď, když je to na PC Namísto pouhého zážitku z konzole vás vaše předplatné může sledovat z konzole Xbox na plochu Windows.

Rozšíření počítačů se systémem Windows však neprobíhalo hladce. Zatímco Xbox umožňuje snadný přístup k Game Pass přímo z hlavního panelu, hledání her Game Pass na PC je úplně jiný příběh.

Existují dva způsoby, jak najít hry Game Pass na PC. První a nejjednodušší vyžaduje, abyste si stáhli bezplatnou aplikaci, i když si myslím, že to stojí za to. Druhá metoda nevyžaduje žádné dodatečné instalace, ale najít kompatibilní hry Game Pass je složitější.

Nejprve si pořiďte PC Game Pass

Pokud jste již předplatiteli Game Pass Ultimate, pak vám blahopřejeme, přístup k PC Game Pass již máte a tento krok můžete přeskočit. Pro kohokoli jiného začněte zde.

Můžete si zakoupit předplatné kteréhokoli z nich PC Game Pass za 9,99 $ měsíčně nebo pro Game Pass Ultimate za 14,99 $ měsíčně. Posledně jmenované je předplatné balíčku all-in-one od společnosti Microsoft, které zahrnuje také Xbox Live Gold pro online hraní pro více hráčů na konzolích a Game Pass pro Xbox One a také PC Game Pass. Pokud jste novým předplatitelem, stojí za zmínku, že svůj první měsíc PC Game Pass můžete získat za pouhý 1 $.

Získejte přístup ke hrám Game Pass na PC prostřednictvím aplikace Xbox

Toto je nejjednodušší a uživatelsky nejpřívětivější způsob, jak najít hry Game Pass, které se budou hrát na PC.

Nejprve si stáhněte novou aplikaci pro Xbox z Microsoft Store na Windows 10 nebo 11. Přejděte do obchodu Microsoft Store a vyhledejte aplikaci Xbox, popř. Najdete ho na tomto odkazu.

Přihlaste se pomocí svého účtu Microsoft. Budete mít mnohem luxusnější uživatelské rozhraní, než jaké nabízí Microsoft Store. Ještě lepší je, že zobrazuje hry Game Pass na první obrazovce, kterou uvidíte, a na rozdíl od výchozího zobrazení obchodu lze na PC hrát cokoli, co ukazuje aplikace Xbox.

Jakmile si nainstalujete hry, které chcete hrát, můžete je hrát prostřednictvím aplikace Xbox nebo prostřednictvím zástupce vytvořeného během instalace.

Získejte přístup ke hrám Game Pass na PC přes Microsoft Store

Všechny počítačové hry, které lze aktuálně hrát na Game Pass, lze nalézt v obchodě Microsoft Store, který je ve výchozím nastavení na každém počítači se systémem Windows – není nutná žádná další instalace.

Jak jsem již zmínil dříve, toto je trochu matoucí způsob, jak najít hry Game Pass, které fungují na PC. Doporučuji stáhnout si výše zmíněnou aplikaci pro Xbox, ale tato možnost funguje, pokud spěcháte a nechcete se stahováním zabývat.

Otevřete Microsoft Store.

Na hlavní stránce obchodu klikněte na tlačítko nabídky v levé dolní části okna a poté vyberte „Knihovna“, abyste viděli všechny aplikace, které vlastníte.

Pomocí filtru v horní části pak můžete zobrazit pouze hry, ale toto zobrazení nerozlišuje mezi hrami zakoupenými nebo tituly, které jste si stáhli přes GamePass.

Tato nabídka zahrnuje i hry, které lze hrát výhradně na konzoli Xbox. A neexistuje způsob, jak filtrovat zobrazení, aby hry pro Xbox One zmizely.

Zmínil jsem se, že aplikace Xbox pro Windows je mnohem lepší?

Aktualizace 8. března 2022 14:20 ET: Tento článek byl původně publikován 12. srpna 2019; Byly aktualizovány informace o Game Pass a některé snímky obrazovky.