Náhled: Švýcarsko vs Česká republika – předpovědi, týmové zprávy, sestavy

Obě strany přitom stále čelí riziku pádu z vrcholu Liga národů UEFA sekce, Švýcarsko a Česká republika Vyhrajte bitvu v Kybunparku ve skupině 2 ligy A v úterý večer.

Rossocrociati o víkendu šokovalo vítězství 2:1 na španělské půdě Jaroslav ŠilhavýJeho tým v Portugalsku porazili Iberští kolegové 4:0.

Ne mnoho národů se může hrdě chlubit vzájemnými vítězstvími nad Portugalskem a Španělskem, ale Švýcarsko je nyní součástí tohoto významného publika s vítězstvím 2:1 nad Luis EnriqueFinále týmu Chase v pátém kole.

Manuel Akanji A Brill Empolo Boční úder Jordi AlbaŠpanělský vyrovnávací gól narušil naděje Španělska na první místo a výrazně zvýšil jejich vyhlídky na přežití v tomto procesu, přičemž Rossocrociate se tímto vítězstvím vyšplhal nad sestupovou zónu.

Nyní dva body před svými českými protějšky po vítězství ve dvou posledních vítězstvích v Lize národů by stačila remíza, aby se Švýcarsko vyhnulo sestupu do ligy B a zajistilo si čtvrté po sobě jdoucí prvenství v nejvyšších úrovních ligy A.

Nápis byl zřejmě na zdi pro Murad JakinPoté, co zahájili novou kampaň Ligy národů třemi porážkami, ale Rossochorosti zrychlili nervy, když na tom nejvíce záleželo, jejich osud byl nyní v jejich rukou.

Švýcarsko přivítalo Českou republiku v Keppönparku poté, co prohrálo jen dva z posledních 15 domácích zápasů ve všech soutěžích, ale Yakin a jeho týmoví kolegové měli před úterním rozhodujícím střetnutím obavy z vyloučení.

Švýcarsko zahájilo své tažení v Lize národů třemi porážkami v řadě, což se nedávno stalo tématem České republiky, protože Silhaviho tým prodloužil v předposledním zápase sérii tří porážek doma s Portugalskem.

Diogo DalotDva góly kromě gólů z Bruno Fernandez A Diogo Jota Portugalsko bylo na cestě ke komplexnímu vítězství, během kterého Patrik Chic Nastřelil penaltu nad břevno, ale gól Bayeru Leverkusen by stejně na výsledku příliš nerozhodil.

Poté, co Česká republika prohrála každý z posledních tří zápasů bez jediného gólu – osmkrát inkasovala, utrpí rychlý sestup do ligy B a na švýcarské půdě jen tři body.

Nyní bez čistého konta v posledních sedmi zápasech ve všech soutěžích – vítězství pouze jednou v tomto běhu – by Silhavý strana odvezla smolařky na jejich výlet do Kybunparku, jejich poslední střetnutí v Lize tří národů, které skončilo porážkou. .

Pro návštěvníky je jasné, že jejich jediným dosavadním vítězstvím v Lize národů 2022-23 byla výhra 2:1 nad Švýcarskem v úvodním kole a od prvního střetnutí obou týmů v roce 1994 neskončil Rosokruciate tak těsně. . Vítězná strana v této bitvě.

Formát švýcarské Ligy národů:

Přihláška do Švýcarska (všechny soutěže):

Formát Ligy národů České republiky:

Model ČR (všechny soutěže):

Novinky týmu

Manuel Akanji, střední obránce Švýcarska a Manchesteru City, dostal po otevření skóre proti Španělsku druhou žlutou kartu na turnaji a bude jedním ze dvou hráčů Rossocrossi, kteří prohrají kvůli hromadění žlutých karet.

Brankářský náhradník Jonáš Omlin Upozornil také, že zde bude chybět přestupek na lavičce Jan Sommer Rukavice bojovaly o vítězství proti Španělsku a očekávalo se, že zde stejně odstartují.

Fabián Char Dá se očekávat, že bude zastupovat Akanjiho v zadní linii Ricardo Rodriguez Naposledy byl sundán v prvním poločase, ale levý obránce před reprezentační přestávkou bojoval s nemocí.

Co se týče Česka, Silhavi přišel o středního beka Jacob Brabeck S 22 minutami do konce zranění proti Portugalsku, tak Ondřej Kudela Tento týden by měl nastoupit do obrany.

Záložník Petr Ševgič Byl v pořádku, když minule slezl z lavičky poté, co se zotavil z nemoci, a nyní může bojovat Alex Krall Pro jeho pozici, zatímco možností v útoku je pro Šilhavého dostatek.

Čechova prohozená penalta by neměla ovlivnit jeho šance na po sobě jdoucí starty, ale Antonín Barák by se o své místo mohl bát. Václav Šerný Vyplatí se zavolat první jedenáctce.

Švýcarsko možná základní sestava:

Sumer. Widmer, Elivedi, Char, Rodriguez; Freuler, Shaka, Su; Shakiri, Embolo, Vargas

Možná startovní sestava pro ČR:

Vaklik. Kudila, Zima, Gemilka; Koval, Ševgič, Sušek, Zelený; Černý, Chic, Hellosik

Říkáme: Švýcarsko 2-0 Česká republika

I přes Chekův vítaný return nebylo nalezení zadní části sítě silnou stránkou České republiky a absence Akanjiho v tomto ohledu hostům pravděpodobně příliš nepomůže.

Po potlačení nesmělého českého útoku by se Švýcarsko mohlo vrhnout dopředu a způsobit Silhaviho straně nejrůznější problémy, protože hosté dělají maximum pro vítězství, takže můžeme jen podpořit Rossocrossiati, aby si udrželo status A-League na úkor soupeřů.

