Vivo formalizuje přítomnost Evropy a signalizuje vstup na rumunské a české trhy

Společnost Vivo oficiálně rozšířila svoji základnu o rumunský a český trh. Pro oba trhy se konaly online mediální akce u příležitosti oficiálního vstupu společnosti. Vrcholové vedení evropské centrály Dusseldorf Vivo se setkalo s médii, aby formalizovalo záležitosti s týmy v rumunských a českých kancelářích.

Během akcí společnost diskutovala o klíčových partnerstvích a představila první řadu smartphonů.

“Jsme rádi, že můžeme pozdravit v rumunštině a češtině!” Představujeme nás oficiálně, naše první smartphony pro spotřebitele v Rumunsku a na českém trhu. Naše první pozdravy vyslovujeme uprostřed velmi náročné doby pro lidi a podniky po celém světě. Naše plány a náš závazek rozšířit naše podnikání v celé Evropě však zůstávají nezměněny. Sleduje filozofii naší společnosti dělat správné věci a dělat správné věci, “řekl Denny Deng, viceprezident pro evropské podnikání, Vivo.

„Na evropské turné jsme vyrazili v říjnu loňského roku a obdrželi jsme velkou zpětnou vazbu a nadšení od obchodních partnerů i spotřebitelů. Od našeho prvního kroku na mezinárodní trhy v roce 2014 jsme se zavázali přinášet našim zákazníkům nové zážitky z kvality. Jako značka že lidé milují, věříme, že si brzy začneme získávat nové přátele také na rumunském a českém trhu, “dodal Deng.

Společnost Vivo byla uvedena na šest evropských trhů do roku 2020 a plánuje expanzi na více než 12 do roku 2021 a rumunský a český trh jsou letos prvními dvěma. Vivo také plánuje expanzi do Srbska a Rakouska v první polovině tohoto roku.

„Jak postupujeme vpřed, je nám potěšením sdílet náš zájem o fotbal s našimi přáteli po celém světě, což je další důvod, proč se těšíme na naše partnerství s UEFA, nadcházejícími a UEFA Euro 2024 Championships. Sdílíme zkušenosti a naše role bude být globálním smartphonem UEFA Euro 2020, “řekl Deng.

Od letošního roku uživatelé uvidí vznik nových smartphonů Vivo ze strategické spolupráce se společností Zeiss, s níž budou společně vytvářet zobrazovací systémy pro nadcházející prémiové smartphony.