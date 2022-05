Elden Ring získává „hladký“ kooperativní režim s novým modem

Zatímco elden prsten on je Technicky Hratelné v kooperaci, komplexní způsob pro vývojáře Softwarově implementovaný režim znamená, že to vůbec nikomu nevadilo. Tohle se brzy změní, Díky tomuto úžasnému režimu podle LukeYui.

Dělá to…v podstatě to, co jste doufali, že oficiální spolupráce udělá, tím, že vás a některé přátele necháte společně skočit do hry a hrát, aniž by vám do cesty vstoupila podivná pravidla nebo omezení. Zde je oficiální popis:

Jednoduše řečeno, režim vám umožňuje hrát s přáteli po celou dobu hry bez omezení. Díky tomu je teoreticky možné hrát hru od tutoriálu až po finálního bosse v jedné kooperaci. – Pokud hráč zemře, vrátí se do stejného světa u posledního ohně, ve kterém odpočíval. Relace nebude ukončena. – Poražení nepřátelských bossů a vyčištění území už vaše kolegy neposílá domů. – Všechny mlžné stěny/bariéry, které by normálně omezovaly oblast pro více hráčů (spolu s jejich příslušnými teleporty), jsou pryč. – Všichni hráči mohou torrentovat (za předpokladu, že mají píšťalku) ve společné session. – Všechny body cesty na mapě budou synchronizovány, což vám umožní procházet svět v jednodušší skupině. – Když se jeden hráč usadí do pozice milosti, globální stav všech hráčů bude resetován. To je nutné, aby se zabránilo synchronizaci nepřátel. – Dokončené události postupu ve hře v online hře také posunou hru ve vašem vlastním světě. Hráči mohou volně prozkoumávat celou herní mapu (vnější svět, podzemí, starověké kobky atd.) společně a mohou být rozděleni, pokud chtějí.

Může každý používat torrent? Trasové body nejsou synchronizované? Pohybuje se váš pokrok? budu Promiňte! Samozřejmě, aby to všechno fungovalo, je třeba provést určité změny v základním prostředí . A co je nejdůležitější, možnost neomezeně se toulat s přáteli dělá hru mnohem jednodušší, takže byla provedena řada vylepšení rovnováhy, včetně přidání třetí úrovně nepřátelského škálování, zavření každého, kdo zemře v souboji s bossem v režimu diváka, a způsobení někdo zemře v kooperativní relaci s hnilobou.

invaze Jsou pryč, protože nefungují tak, jak byl vytvořen kooperativní režim, a Stakes of Marika byl také odstraněn, protože způsobuje „problémy s připojením“. A v podstatě vše přichází s varováním, že zatímco to funguje, je to stále nedokončené a hráči se budou po celou dobu setkávat s chybami .

Pokud si chcete nainstalovat mod a vyzkoušet si to sami, najdete ho tady.