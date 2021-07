Jak nainstalovat tvOS 15 Public Beta na Apple TV

obrázek : Peter Kotov ( akciový boj )

I když možná nebudete příliš často myslet na software běžící na vaší Apple TV, Apple každý rok vydává významnou aktualizaci. Na podzim roku 2021 vydá Apple tvOS 15, který přináší některá vylepšení kvality života v Apple TV: konečně se budete moci přihlásit k aplikacím pomocí Face ID na vašem iPhone, například nemluvě o Spatial Zvuková podpora pro AirPods Pro a AirPods Max, podpora SharePlay pro sledování filmů a televizních pořadů s přáteli na FaceTime prostřednictvím iPh0ne.

Pokud si nechcete tyto funkce vyzkoušet, nainstalujte si veřejnou beta verzi tvOS. Jelikož se jedná o beta verzi, nebude to úplně plynulá jízda, protože byste mohli narazit na problémy nebo se zaseknout. Neexistuje žádný způsob, jak obnovit nejnovější model Apple TV 4K, pokud se něco pokazí, takže budete muset počkat, až aktualizace softwaru opraví chybu za vás.

Můžete obnovit původní model Apple TV HD z roku 2015, o tom si povíme níže.

vypadá dobře? Pojďme si tedy promluvit o instalaci tvOS beta na Apple TV.

Jak stáhnout veřejnou beta verzi tvOS 15 na Apple TV

Pro přístup k veřejné beta verzi tvOS se budete muset zaregistrovat do veřejného beta programu společnosti Apple. Po registraci bude vaše Apple TV moci přijímat aktualizace beta bezdrátově. K tomu nemusíte připojovat Apple TV k počítači – stačí si zaregistrovat Apple ID ve veřejném beta programu Apple.

Open Apple’s veřejný web programu beta v počítači a klikněte na „Registrovat“. Dále se přihlaste pomocí svého Apple ID (stejné Apple ID, jaké používáte pro Apple TV). Přijměte podmínky registrace do programu a to je vše, co musíte udělat na webových stránkách.

Nyní přejděte do Apple TV. Nejprve se ujistěte, že na Apple TV používáte stejné Apple ID. Chcete-li to provést, otevřete aplikaci Nastavení a přejděte naúčty„Sektor osm. Tady, přejděte na“iCloud„iTunes a App Store, „nebo“herní centrumSekce. Ověřte, zda je vaše Apple ID stejné, a můžete začít.

Dále v aplikaci Nastavení přejděte na Systém > aktualizace systému, povolit “Získejte veřejné aktualizace betaa souhlasím s podmínkami.

Po povolení začne vaše Apple TV dostávat veřejné beta aktualizace tvOS 15. Chcete-li nainstalovat veřejnou beta verzi, přejděte na Nastavení > Systém > aktualizace systému a klikněte na „upgrade softwaruV rozevíracím okně vyberteStáhněte a nainstalujte“Výběr.

Nyní můžete nechat svou Apple TV prostě dělat svou věc. Stáhne, nainstaluje a restartuje vaši Apple TV. Po dokončení spustíte tvOS 15.

Jaké jsou nové funkce v tvOS 15?

pokud vlastníte AirPods A HomePod minis, aktualizace tvOS 15 vám výrazně zlepší život. tvOS 15 konečně podporuje funkci automatického připojení Apple AirPods (na obrazovce se zobrazí oznámení, které vám pomůže rychle připojit vaše AirPods). Kromě toho budou mít AirPods Pro a AirPods Max přístup k prostorovému zvuku pro pohlcující zážitek z poslechu v podporovaných aplikacích. A ve stereofonním páru budete moci použít dva mini HomePod.

K dispozici je také nativní podpora pro SharePlay. Pokud běžíte iOS 15 na vašem iPhone A když budete něco sledovat se svými přáteli na FaceTime, budete moci plynule přenášet média do Apple TV, zatímco budete pokračovat v hovoru na svém iPhone. Ovládací prvky přehrávání a médií zůstanou synchronizovány se zbytkem konferenčního hovoru.

Jak již bylo zmíněno, do aplikací se budete moci přihlásit pomocí Face ID na svém iPhone (pomocí iCloud Keychain).

Jak obnovit Apple TV

Pokud máte problémy s veřejnou beta verzí tvOS, můžete zkusit obnovit Apple TV HD (u modelů 4K to nefunguje).

Odpojte kabel HDMI a napájecí kabel od Apple TV a připojte jej k počítači Mac pomocí kabelu USB-C (ideálně, pokud používáte MacOS Catalina nebo vyšší). Otevřete v počítači Mac Finder a na postranním panelu vyberte Apple TV. Zde zvolte možnost „Obnovit“. Postupujte podle pokynů k dokončení procesu obnovení.

Pokud pro obnovení Apple TV používáte Mac s MacOS Mojave nebo dřívějším nebo PC, budete muset použít iTunes (zde vyberte Apple TV ze seznamu zdrojů).

Jaká zařízení podporuje tvOS 15?

tvOS 15 podporuje všechny tři hlavní modely Apple TV, které jsou dodávány s dálkovým ovladačem Siri (s touchpadem). Zde je seznam: