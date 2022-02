Fletcher je nejrychlejší na světě, protože muži Severní Ameriky skončili v týmové soutěži šestí

Taylor Fletcher vede skupinu snowboardistů v běhu na lyžích na severu mužů na zimních olympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu v Jižní Koreji. Na olympijském týmovém podniku 2022 ve čtvrtek 17. února Fletcher zajel nejrychlejší čas ze všech závodníků ve štafetovém závodě 4×5.

Joel Reichenberger / Pilot parníku a dnešní archiv

Do cross-country části velkého olympijského závodu družstev do vrchu se muži ze severských zemí umístili na sedmém místě. Čtyři rychlé výkony Američanů jim pomohly posunout se ve čtvrtek 17. února na šesté místo z 10 týmů z národního běžeckého centra Zhangjiakou.

Týmový veterán Taylor Fletcher se postavil na startovní čáru jako první pro americké muže. Jednatřicetiletý bruslař narozený ve Steamboat Springs je nejen nejrychlejší v týmu, ale je jedním z nejrychlejších bruslařů na světě.

Za vedoucím Rakouskem ubral 1 minutu 58 sekund a za Českem 22 sekund. Po jednom kole, tedy 2,5 kilometru, se Fletcher dostal na šesté místo před českým závodníkem. O kolo později vjel Fletcher do výměnné zóny s pátou Francií. Dotkl se Ben Loomisových zad a zastavil svůj mezičas na 12:16. Byla to nejrychlejší jízda ve štafetě a on skončil jako nejrychlejší hráč, který celý večer bruslil na noze ve štafetě 4×5.

Fletcher, který očekává, že Peking 2022 bude jeho poslední olympiádou a nejlepšími výsledky na zimních hrách, skončil 24. na normálním kopci a 23. na velkém kopci. Je nepravděpodobné, že Fletcher okamžitě odejde do důchodu, ale nevidí se ještě čtyři roky soutěžit.

„Myslím, že by to byla velká změna,“ řekl spoluhráč Jasper Judd, který také pochází ze Steamboat Springs. „Každý z nás v týmu znal svůj tým předtím jen s ním, takže to bude velká změna, ale je opravdu hezké vidět, že za chvíli prožije jednu ze svých nejlepších sezon. Zjevně si to užil.“ „

Loomis, který udělal nejlepší skok Američanů, zůstal s Francií po celou dobu svého běhu na běžkách a přešel k Juddovi.

Francouzský bruslař si v prvním kole na trati začal budovat malou výhodu nad Goodem. Olympionik dvakrát vstupoval do výměnné zóny jako sedmý, nedaleko za Francií a Finskem a sotva před Českou republikou.

Jared Chomati dosáhl další skladby. Přeletěl Finsko a bojoval o zdržení Česka v kotevní štafetě.

Shumate prožil úžasné dva týdny v Pekingu, získal pár prvních 20 míst na turnajích dvouhry a ukázal se jako jeden z nejrychlejších bruslařů.

Chomati byl o chlup před českým bruslařem, který se dostal do cíle, Francie skončila pátá, pouhých sedm sekund za Spojenými státy.

Šesté místo odpovídá výkonu Spojených států na týmové akci před osmi lety v Soči. Fletcher je jediný, kdo v tomto týmu stále soutěží.

„Myslím, že to byl pro náš tým celkově velmi silný den,“ řekl Judd. „Myslím, že šesté místo je rozhodně lepší než jakýkoli výsledek, který jsme pro tým na šampionátu dosáhli od doby, co jsem v týmu. Jedním z našich cílů bylo dostat se do první šestky, a to je zajímavé. Byli jsme v bojovat o páté místo, což je skvělé, a myslím, že všichni jedeme ve velmi silných dnech, což je dobré pro tým vidět.“

Smazat mezeru na čtvrtém místě by byl téměř zázrak. Nejlepší čtyři týmy, Rakousko, Německo, Japonsko a Norsko, byly po většinu závodu spolu a měly téměř minutový náskok před zbytkem běžců. Rakousko začalo těsně, ale skončilo čtvrté, zatímco Norsko získalo zlato a na stupních vítězů je doplnilo Německo a Japonsko.

Tím končí severské společné olympijské akce, takže Fletcher, Judd a celý tým se vrátí do Park City v Utahu, aby strávili nějaký čas ve Státech, než se vrátí do Evropy, aby zakončili sezónu Světového poháru.