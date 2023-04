Rozvíjející se trhy – Měny rozvíjejících se trhů opět rostou s poklesem dolaru

*

Napsal Shashuat Chauhan a Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) – Měny rozvíjejících se trhů ve čtvrtek prodloužily zisky již třetí po sobě jdoucí seanci, přičemž dolar dosáhl dvouměsíčního minima poté, co údaje ukazující zpomalující inflaci v USA zvýšily sázky, že cyklus zvyšování sazeb americké centrální banky se zastavil.

Měnový index MSCI Emerging Markets vzrostl o 0,3 % do 0859 GMT.

Dolarový index klesl na nejnižší úroveň od února poté, co středeční data o inflaci v USA, která byla chladnější než očekávaná, posílila očekávání, že měnové zpřísnění Federálního rezervního systému již skončilo nebo do května.

Jihoafrický rand vzrostl o 0,8 % před konferencí o investicích, zlatě a těžbě, která je plánována na dnešní den.

Akcie v Jihoafrické republice vzrostly o 0,7 %.

Ve střední a východní Evropě klesl rumunský leu vůči euru o 0,2 % poté, co údaje ukázaly, že inflace v březnu meziročně vzrostla o 14,53 %, což překonalo očekávání 14,2 % meziročně.

„To nic nemění na širším obrazu inflační rovnice, protože očekáváme přibližně 3bodový pokles inflace v dubnu a jednocifernou inflaci do září,“ uvedl v poznámce Valentin Tataro, hlavní ekonom pro Rumunsko v ING.

Centrální banka by měla zůstat pozastavena po zbytek roku.

Česká koruna vůči euru klesla o 0,2 %.

Oficiální údaje ukázaly, že české spotřebitelské ceny v březnu meziročně vzrostly o 15,0 %, oproti předchozímu měsíci klesly a dosáhly nejnižšího tempa od dubna 2022.

„Ve většině částí světa, včetně Evropy a rozvíjejících se trhů a tak dále, stále platí, že mnohem větší část inflace probíhá a trvá mnohem déle, než lidé očekávali, a to by mělo lidé jsou trochu znepokojeni,“ řekl Will Hobbs, investiční ředitel v Barclays Wealth.

Ruský rubl se vůči dolaru stabilizoval poblíž 82. Data přes noc ukázala, že meziroční inflace v Rusku klesla v březnu poprvé za rok pod cíl centrální banky ve výši 4 %.

Akciový index MSCI EM vzrostl o 0,2 %, zatímco čínský index CSI300 a Shanghai Stock Exchange uzavřely níže.

Akcie čínských technologických společností klesly poté, co Financial Times oznámily, že SoftBank prodává svůj podíl ve společnosti Alibaba poté, co nizozemský investor Prosus ve středu prodal část svého podílu ve společnosti Tencent.

Později během dne budou investoři čekat na rozhodnutí o peruánské úrokové sazbě a na zápis z březnového zasedání mexické centrální banky o měnové politice. (Zprávy Shashuat Chauhan a Bansari Mayur Kamdar v Bengaluru; střih Christina Fincher)