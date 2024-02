Android 15 Developer Preview 1 byl vydán pro zařízení Pixel 6 a novější

Je tu zase ta roční doba. Android zahájí svůj přibližně 8měsíční beta proces vydáním nové hlavní verze operačního systému. a Náhled vývojáře pro Android 15 Dnes je k dispozici pro Pixel 6, 7, 8, Pixel Fold a Pixel Tablet. Toto vydání by mělo znamenat konec hlavní podpory OS pro řadu Pixel 5 a 5a.

Tak co je nového? Je těžké říci mnoho s pouhými jednoduchými textovými popisy, které dostáváme, ale máme několik bodů. Částečné sdílení obrazovky umožní uživatelům sdílet nebo nahrávat jednotlivá okna aplikace namísto celé obrazovky. Telefony nemají velký rozdíl mezi oknem aplikace a celou obrazovkou, ale bylo by hezké, kdyby to zabránilo zobrazování příchozích oznámení při sdílení obrazovky. Také by bylo skvělé používat tablety.

Android odhaluje aplikační programovací rozhraní (API), které podporuje linuxové jádro Salát pravda Vlastnosti. To vám umožní uložit soubor pouze pro čtení na souborovém systému pro čtení a zápis a kryptograficky jej podepsat, abyste se ujistili, že s ním nebylo úmyslně manipulováno. Zdá se, že Google chce, aby to vývojáři aplikací používali, a řekli: „To zvyšuje zabezpečení a chrání před potenciálním malwarem nebo neoprávněnými úpravami souborů, které by mohly ohrozit funkce nebo data vaší aplikace.„

Google říká, že existují vylepšené ovládací prvky fotoaparátu pro aplikace a více ovládacích prvků „dynamického výkonu“, které detekují, zda se váš telefon přehřívá, a umožňují aplikacím odpovídajícím způsobem reagovat.

Je zde také tabulka, která ukazuje, že se dočkáme minimálně šesti vývojářských verzí. První beta bude vydána v dubnu; „Stabilita platformy“, kdy budou dokončena API a vývojáři by měli začít pracovat, bude v červnu. Finální vydání je naplánováno někdy po červenci, podle toho, jak půjde vývoj.

Více o Androidu 15 se dozvíme, až bude zveřejněna skutečná dokumentace a budeme moci vyzkoušet nějaký software. Jako vždy jsou tato první sestavení Developer Preview omezena na funkce nízké úrovně pro vývojáře aplikací, což dává zainteresovaným stranám čas na podporu nových funkcí před vydáním operačního systému ve 3. čtvrtletí. Funkce pro uživatele přijdou později – doufejme. Vydání Androidu 14 bylo jedním z nejmenších v historii, takže doufejme, že letos dojde ke smysluplnějším vylepšením.