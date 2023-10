Hráč Pokemon Go vymyslí „geniální“ trik, jak dosáhnout vynikajících hodů

Hráč Pokemon Go přišel s „geniálním“ DIY trikem pro dokonalé hody pomocí nanukové tyčinky, lepicí pásky a lepkavých bonbónů.

Pokud existuje jedna věc, kterou hráči Pokémon Go při hraní mobilní hry dělají nejčastěji, je to chytání divokých Pokémonů.

Při chytání divokých Pokémonů jsou trenéři seřazeni podle jejich schopností házet pokeball s hodnocením Pěkný, Fantastický nebo Vynikající.

Nyní se jeden trenér rozhodl udělat to, čemu komunita říká „geniální“ DIY vynález, aby pomohl dosáhnout vynikajících hodů mnohem snadněji.

Hráč Pokemon Go vytváří DIY hack, aby mohl skvěle házet

Uživatel Redditu jménem Sufficient-Piece-OS udělal a pošta Na Pokemon Go com.subreddit S názvem „Jak jsem dokončil své dokonalé hody“.

Vysvětlili, že vyrobili jednoduchou malou vychytávku z nanukové tyčinky, několika elektrických kohoutků a trochy modrého gumového bonbónu, který jim pomohl dosáhnout perfektních hodů bez selhání. OP také připojil fotografie DIY hacku v akci.

Podle trenéra, který napsal tento příspěvek, měli kvůli otřesům potíže s přímým házením Poke Balls a rozhodli se vyrobit nástroj, který jim pomůže tento problém zmírnit.

Podle OP: „Nalepovací modul způsobuje, že se nanuková tyčinka přilepí k mé obrazovce, ale nehýbe se, což mi umožňuje házet dokonale rovným hodem, když po ní přejedu prstem. Když jsem dostal první třísku, musel jsem přidat elektrickou pásku.“

Různé výzvy v Pokemon Go vyžadují od trenérů, aby provedli určité množství Super Throws, což může být pro některé příliš náročné.

Mnoho fanoušků chválilo hráčovu vynalézavost za to, že pomohl vyjít vstříc jejich handicapu. „To je velmi chytré, prsty se mi neustále třesou, takže to nedokážu.“ [Excellent throws] Většinu času to rozhodně musím udělat!

Pro ty trenéry, kteří se možná budou muset vypořádat s nejistýma nebo roztřesenýma rukama, může být tento DIY trik neuvěřitelně užitečný pro dokončení vynikajících házecích výzev, které je obtížné dokončit.