Teleskop Webb učinil další objev na vzdálené exoplanetě

Vesmírný dalekohled Jamese Webba zachytil detailní molekulární a chemický snímek oblohy vzdálené planety. poslední skóre první Pro vědeckou komunitu exoplanet.

WASP-39b, lépe známý jako Bocapriny, lze nalézt obíhající kolem hvězdy vzdálené asi 700 světelných let. Je to exoplaneta – planeta mimo naši sluneční soustavu – o velikosti hmoty Saturnu, ale mnohem blíže své hostitelské hvězdě, což podle NASA vytváří odhadem 1600 stupňů Fahrenheita (871 stupňů Celsia) plynů, které se mají vypustit. Tohle je „horký Saturn“ Byla to jedna z prvních exoplanet zkoumaných Webbovým dalekohledem kdy poprvé zahájila své pravidelné vědecké operace.

Nové výsledky poskytují úplnou analýzu atmosféry Bokabrinu, včetně atomů, molekul, oblakových útvarů (které se zdají být rozbité, spíše než jedna jednotná čepička, jak vědci dříve očekávali) a dokonce i známky fotochemie způsobené její hostitelskou hvězdou.

Natalie Batalha, astronomka z Kalifornské univerzity v Santa Cruz, která přispěla k novému výzkumu a pomohla jej koordinovat, řekla. Ve verzi pro NASA. „Taková data mění hru.“

Nová data poskytla první znamení v atmosféře exoplanety oxidu siřičitého, molekuly produkované chemickými reakcemi spuštěnými hostitelskou hvězdou planety a jejím vysoce energetickým světlem. Na Zemi se ochranná ozonová vrstva v atmosféře vytváří podobným způsobem z tepla a slunečního záření při fotochemické reakci.

Blízkost Bocaprinu ke své hostitelské hvězdě z něj dělá ideální předmět pro studium takových spojení mezi hvězdami a planetami. Planeta je osmkrát blíže ke své hostitelské hvězdě než Merkur k našemu slunci.

„Je to poprvé, co jsme viděli konkrétní důkazy fotochemie – chemických reakcí iniciovaných energetickým světlem hvězd – na exoplanetách,“ řekl Shang Min-tsai, výzkumník z University of Oxford ve Spojeném království, v prohlášení NASA. „Vidím to jako opravdu slibný výhled pro zlepšení našeho chápání vnější atmosféry exoplanet.“

Mezi další sloučeniny detekované v atmosféře pukaprinu patří sodík, draslík a vodní pára, což potvrzuje předchozí pozorování provedená jinými vesmírnými a pozemními dalekohledy, včetně Hubbleova vesmírného dalekohledu.

Přítomnost takového úplného seznamu chemických složek v atmosféře exoplanety poskytuje pohled na to, jak tato planeta – a možná i další – vznikla. Různorodý chemický inventář Bocaprinů naznačuje, že mnoho menších těles, nazývaných planetesimály, se spojilo a vytvořilo konečného goliáše planety, přibližně stejné velikosti jako druhá největší planeta v naší sluneční soustavě.

„Toto je jen první z mnoha exoplanet, které bude JWST podrobně studovat. Již nyní získáváme velmi vzrušující výsledky,“ řekl CNN Nestor Espinosa, astronom z Space Telescope Science Institute. „Toto je jen začátek.“

Výsledky jsou příznivé pro naznačení schopnosti Webbových přístrojů pro výzkum exoplanet. Odhalením podrobného popisu atmosféry exoplanety předčí výkon dalekohledu očekávání vědců a podle NASA slibuje novou fázi průzkumu na širokém spektru exoplanet v galaxii.

„Budeme schopni vidět celkový obraz atmosféry exoplanet,“ řekla Laura Flaggová, výzkumnice z Cornell University a členka mezinárodního týmu, který analyzoval data z Webba. „Je velmi vzrušující vědět, že všechno bude přepsáno. To je jeden z nejlepších aspektů vědce.“