Výlet českého páru do Kašmíru je důvodem k vyřazení negativních cestovních rad

Monitor News Bureau

Šrínagar: V Kašmíru se zvýšil počet zahraničních turistů, kteří si užívají krásy Kašmíru a pohostinnosti jeho lidí.

Pár z České republiky, Radka Klapová a Petr Kunez, řekli, že milují trekking k velkým jezerům Kašmíru.

Nemohli neocenit fascinující krásu údolí. „Obdivujeme přírodu. „Jsme ohromeni, jak je Kašmír bujný a jak jsou zde k dispozici květy protěže, které jsou v Evropě vzácné,“ řekla Klapová. den

„Potkali jsme tu spoustu přátelských lidí, pokaždé, když se na nás usmáli a zkusili si s námi chvíli povídat, řekla Radka.“ „V Kašmíru jsme se cítili naprosto bezpečně a velmi vítáni.“ Petr tady miluje jídlo a taky Já, ale na mě je všechno moc pikantní, tak jsem si pochutnal na koshtapě a lassi,“ dodal turista.

Klapová řekla, že si dokážou představit strávit měsíce v Kašmíru. „Tohle místo jsme milovali. Je to skutečný ráj na zemi,“ řekli. V současné době plánují výlet do Ladakhu a po návratu do Kašmíru zde chtějí zůstat déle.