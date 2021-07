Google buduje podporu pro digitální vakcínové karty COVID v systému Android

Google otevírá pro Android integrovaný dopravní systém Umožněte uživatelům Androidu ukládat digitální vakcínovou kartu, které nazývají na svém telefonu kartou COVID. Tato funkce se nejprve objeví v USA a bude záviset na podpoře poskytovatelů zdravotní péče, místních vlád nebo jiných organizací oprávněných k distribuci vakcín COVID. Tato funkce bude také podporovat ukládání výsledků testu COVID.

U imunizací bude vaše karta COVID obsahovat informace o době očkování a očkovací látce, kterou jste dostali, podle Stránka podpory Google. Kartu lze uložit z webu nebo aplikace poskytovatele zdravotní péče i z textových zpráv nebo e-mailů, které vám byly zaslány.

Google doporučuje přidat na kartu zástupce na domovskou obrazovku a tato možnost se zobrazí, když uložíte kartu do zařízení. Google říká, že karta nebude uložena v cloudu a že nebude používat informace, které poskytnete pro reklamní účely, ale Neříkejte Budou shromažďovat určité informace, například to, jak často kartu používáte a v jaké dny. K ukládání a přístupu ke kartám nemusíte stahovat aplikaci Google Pay.

Je dobře vidět, že Google usnadňuje lidem digitálně ukládat stav očkování do svého telefonu, i když to, zda skutečně můžete tuto funkci používat, bude i nadále záviset na poskytovateli zdravotní péče nebo na vládě. Některé země, jako např New York A KalifornieImplementovali své vlastní digitální karty očkovacích látek, ale vydání Google by mohlo zjednodušit postup pro ostatní úřady.