Nové Baby Fallen z Destiny 2 jsou skutečnými hvězdami sezóny Splicer

Bungie odhalila nadcházející sezónu připravovaného obsahu Osud 2 Úterní ráno. jmenuje se to Sezóna spojovacího zařízení„A zaměří se na novou hrozbu Vex. Starodávná strojová rasa blokovala zemské slunce a vrhala poslední město do věčné temnoty. Co však ve skutečnosti zastíní říši Destiny, je pozornost, kterou padlé děti ve hře dostanou.

Baby Fallen se objeví v nové sezóně přívěsu Splicer pro celkem 25 snímků ve 2minutovém přívěsu (A některé velmi temné základní umění), Ale ukradli jim srdce osud 2 Hráči ve velkém měřítku. Každý chce jen chránit tato rozkošná malá čtyřnohá monstra – štípnout je, mačkat, konzumovat jako chipotle burrito a v zapomnění je nabíjet přes rameno … jsou tak roztomilá! Jsou to Baby Yoda Z říše osudu.

Není překvapením, že fanouškovské umění Baby Fallen je již rozšířeno po celém Twitteru.

Velmi vzácné. Skoro vás na to všechno zapomene Drop-spodiny-jíst-lidské-děti Věc.

Hráči osudu, samozřejmě, Vyžaduje, aby Bungie vyráběla plyšové hračky Baby Fallen A Vývojáře nikdy nepřestanete obtěžovat O tom, že jim dáte více obsahu Baby Fallen. Kupodivu Bungie nahlédl na Baby Fallen před více než rokem, ale v podobě fanouškovského umění, které kombinuje Fallen s akční scénou s polévkou od Baby Yoda z Mandalorian.

Sezóna spojovacího zařízení 11. května začíná Osud 2K dispozici na Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One a Xbox Series X.