Vývojář Stellar Blade se trochu „vyděsil“ zarytých fanoušků, kteří nějakým způsobem strávili 50 hodin na akčním RPG na PS5: „Uklidněte se prosím na demu“

Mnoho z vás si užilo demo Stellar Blade na PS5 natolik, že vývojáři chtějí, abyste „buď zticha“, protože jsou „vyděšení“.

Trvalo to Shift Up Cvrlikání Abych poděkoval fanouškům za všechnu lásku, kterou zatím Stellar Blade projevili, zejména za demo. Abyste si hru náležitě užili, vývojář navrhuje, abyste si s demoverzí dali pokoj. „Více než 50 hodin demo hry… bojíme se!“ Oni říkají.

Základem nabízeného dema je, že hrajete za člena 7. výsadkové divize jménem Eve, který jde na Zemi, aby ji pomohl získat zpět od nepřítele jménem Naytiba. Když dorazíte do kdysi vzkvétajícího města zvaného Eidos 7, absolvujete tutoriál, abyste se s tím vším vypořádali, než se pustíte do úvodních bitev a bitev s bossy – takových, které jsme porazili více než 20krát, možná ano. přidat.

Proč lidé tráví tolik hodin hraním RPG? Můžeme říct „dobrá hra“ a nazvat to tak, ale je v tom víc než to. Režisér Stellar Blade Hyung Tae Kim navrhl hráčům, aby se vyhýbali virálnímu „koženému obleku“ NSFW a nosili oblečení „co nejvíce“, protože nošení výše zmíněného obleku v podstatě uvádí hru do tvrdého režimu, kdy nemáte žádné brnění.

Přirozeně to všichni brali jako výzvu, takže komunita byla zaneprázdněna trénováním šéfů, aby běželi bez poškození při nošení obleku. Ostatně nedostatek brnění nevadí, pokud se netrefíte.

Také v demo formě je Stellar Blade vysoce chválen v technické analýze pro svůj vynikající výkon v režimech rozlišení 60 FPS a 4K.