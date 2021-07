Apple má zájem o nedělní lístek NFL

Organizátoři ve čtvrtek oznámili, že olympiáda nedovolí fanouškům účastnit se akcí v Tokiu. Toto rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy Tokio ve středu hlásilo 920 nových infekcí koronaviry, což je nejvyšší denní počet od poloviny května, a byl uveden do stavu nouze vlády.

Organizátoři v březnu oznámili, že mezinárodním fanouškům bude zakázáno účastnit se her, ale plánovali přijmout maximálně 10 000 místních fanoušků na místech. Vzhledem k tomu, že japonská vláda uvedla Tokio do stavu nouze až do 22. srpna, hlavní město již nebude hostit fanoušky po celou dobu her, od jejich zahájení 23. července do plánovaného konce 8. srpna.

Některé olympijské akce jsou naplánovány na Japonská města Nachází se mimo metropolitní oblast Tokia. Mezi tyto oblasti patří Fukušima, Mijagi a Šizuoka a na těchto akcích stále plánuje přijímat až 10 000 diváků.

Před tím, než pandemie odložila olympijské hry z let 2020 na 2021, očekávali organizátoři tržby z lístků 820 milionů dolarů, kyodo novinky.

V uplynulém roce Japonsko uspořádalo s fanoušky mnoho experimentálních sportovních akcí, aby se připravili na olympiádu, včetně baseballového zápasu, který se konal loni v říjnu na 90% kapacity Fotoaparáty pro rozpoznávání obličeje Zveřejněno k měření procenta fanoušků, kteří nosí masky během zápasu.