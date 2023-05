Král Charles a královna Camilla jsou korunováni v historickém ceremoniálu

Vévoda ze Sussexu se obřadu v opatství zúčastnil již dříve, seděl ve dvou řadách za svým bratrem princem Williamem – poprvé je spolu viděli od vydání Harryho erotických memoárů Spur. Hned poté odjel do Spojených států.

King’s Day začal krátce po 10:00 GMT průvodem do Westminsterského opatství v koňmi taženém Diamond Jubilee State Coach, kolem jásajících davů a ​​čestné stráže 1000 členů ozbrojených sil.

Po umístění koruny na Charlesovu hlavu se doma i v zahraničí ozývaly výkřiky „God Save the King“ a po celém Spojeném království se konaly salvy.

První dáma USA Jill Biden a její vnučka Finnegan přijely v koloně tří aut, ačkoli prezident Biden do Spojeného království necestoval. V klášteře byli francouzský prezident Emmanuel Macron a první dáma Ukrajiny Olena Zelenská, stejně jako premiér Rishi Sunak a vůdci Společenství národů.

Ve své první modlitbě po příchodu do kláštera král řekl: „Nepřicházím sloužit, ale sloužit.“

Charles byl prohlášen „nepochybně králem“ v první části ceremonie. Shromáždění bylo poté požádáno, aby projevilo svou úctu a službu, a to zpěvem „Bůh ochraňuj krále“.

To bylo místo, kde arcibiskup z Canterbury pomazal krále svatými oleji. Palác uvedl, že potřeba soukromí je proto, že to bylo „historicky považováno za okamžik mezi králem a Bohem“.

Zpátky v paláci to byla podívaná vznešenosti a okázalosti, když nově korunovaný král a královna cestovali do The Mall v Gold State Coach obklopeni tisíci vojáků a žen.