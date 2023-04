Druhá budova se zřítila ve čtvrti La Sierra v Tijuaně – NBC7 San Diego

O tomto článku informovalo Telemundo 20. Chcete-li si přečíst původní příběh, přejděte na klikněte zde.

Další budova se zřítila v neděli ve čtvrti La Sierra v Tijuaně poté, co se první zřítila k zemi na začátku dubna.

Od časného rána 27. března se Země pohybuje nepřetržitě. Přestože vlastník nemovitosti vedl jednání o bezpečné demolici budovy, nebylo podle generálního tajemníka vlády Miguela Ángela Bogandy potřeba v těchto plánech pokračovat, protože se struktura zhroutila.

„Čas a váha zvítězily; pokračujte v pohybu. To je to, co odborníci neustále říkali. Pak v 8:07 ráno se budova zřítila. My jako městská rada se řídíme odborným posudkem Vysoké školy inženýrů, abychom odhalili příčinu kolapsu.“ “ řekla Boganda.

Byl to moment zachycený 24/7 pohotovostním personálem, který byl nasazen k monitorování oblasti. Rafael Carrillo, velitel hasičů v Tijuaně, uvedl, že personál ve službě v té době zachytil okamžiky, které vedly ke kolapsu, a zablokoval silnici před pádem budovy.

„Samozřejmě jsme viděli, jak se země hýbe, a vzali jsme to jako příležitost uzavřít silnici, abychom zabránili jakémukoli nebezpečí,“ řekl Carrillo.

Posádky začaly po nehodě monitorovat okolí. Ale jak pokračují v posuzování pozic obchodů a domů v okolí, země se stále hýbe a posouvá.

„Z podniků, které byly dole, jen jeden s okny utrpěl úplnou ztrátu. Budovy napravo jsou stále nahoře, takže uvidíme, jestli se do těch budov dostaneme a vytáhneme věci obyvatel,“ řekl Bernardo. Villegas, ředitel civilní ochrany v Tijuaně.

Někteří obyvatelé La Sierry, jako Alberto Ramirez, bezmocně sledovali, jak se země hroutí a mrknutím oka okrádá rodiny o jejich majetek.

„Vždy jsme se cítili zranitelní, ale teď to cítíme trochu víc a budeme muset zasáhnout, až budu doma,“ řekl Ramirez. Máme i svah a plánujeme tam vysadit stromy. Že kořeny procházejí vrstvami a že země je pevnější.“

Před lety dělala rodina podobnou práci ve stejném oboru.

„Kopec spadl a pohřbil naši kuchyni v troskách,“ řekl Ramirez.