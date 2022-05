Kdy a kde se dívat na FC Barcelona vs Villarreal

Barcelonský zábavní klub Villarreal V posledním zápase ligové sezony v neděli ve 22:00 SELČ, později než obvykle. Zde je globální průvodce, co to znamená po celém světě, takže si můžete být jisti, že zachytíte akci z Camp Nou.

Pokud zápas nemůžete sledovat, nebo byste chtěli své sledování doplnit o další informace, nezapomeňte, že v našem Match Centru máme kompletní zpravodajství o utkání včetně přímých přenosů ze stadionu a pozápasové zpětné vazby. na oficiálních stránkách klubu.

Najdete u nás také Aktualizace textu minutu po minutěodkaz k poslechu Živý komentář v angličtině na Radio Barcelona A mnohem více zábavy!

Poskytujeme seznam provozovatelů vysílání, kteří mají práva k vysílání her v různých zemích nebo regionech. Upozorňujeme, že ačkoliv je zde uvádíme, my nemohu Ujistěte se, že hru skutečně zobrazí. Nezávisí to na nás a podrobnosti byste měli zkontrolovat na jejich webových stránkách.

neděle 22. května

USA

Kanada

Vancouver (1,00 m); Toronto (16:00)

TSN, RDS

Spojené státy americké a Portoriko

Los Angeles (13:00); New York (16:00); San Juan (16:00)

ESPN, ABC

Mexiko

Mexico City (15:00)

Sviští, nebe

Střední Amerika a Dominikánská republika

Kostarika (14:00), Panama (15:00); Dominikánská republika (16:00)

TUDN, Sky, Sports Max (herec Dhoom)

karibský

Jamajka (15:00), Nassau (16:00), Cayenne (17:00)

Sports Max, ESPN

ATV (Suriname), BeIN (francouzsky mluvící země)

Španělsky mluvící Jižní Amerika

Bogotá (15:00 hod.); Santiago (16:00); Buenos Aires (17:00)

ESPN, DIRECTV, Tico (Bolívie), IVC (Venezuela)

Brazílie

Brazílie (17:00)

Fox, ESPN

Afrika

Severní Afrika

Casablanca (21:00); Káhira (22:00)

být ve sportu

Subsaharská Afrika

Dakar (20:00); Yaounde (21:00); Kapské Město (22:00); Nairobi (11,00 m)

Super Sport 7, Star Times, Canal +, ZAP (Angola a Mosambik)

Evropa

Island (8,00 m)

Spojené království a Irsko (9,00 m)

Premium Sports, La Liga TV

Portugalsko (9,00 m)

jedenáct sportů

Španělsko (10,00 m)

Movistar, Orange, Gol, La Liga TV (bar)

Francie (10,00 m)

být ve sportu

Belgie a Lucembursko (10,00 m)

Jedenáct sportujte, sportujte

Holandsko (10,00 m)

Ziggo Sport

Německo, Rakousko a Itálie (10,00 m)

dazn

Švýcarsko (10,00 m)

modrý

Malta (10,00 m)

TSN

Norsko (10,00 m)

Bojujte, TV2

Švédsko (7,30 m)

C více

Dánsko (10,00 m)

TV2

Polsko (10,00 m)

Kanál +, jedenáct sportů

Česká republika a Slovensko (10,00 m)

Nova

Maďarsko (10,00 m)

Spiler 2

balkánské republiky (10,00 m)

Aréna

Albánie (10,00 m)

Super Sport

Finsko (11,00 m)

C více

Pobaltské státy, Bělorusko a Moldavsko

Riga (23:00)

Setanta

Ukrajina (11,00 m)

Migogo

Rumunsko (11,00 m)

Look Plus, Prima, Digi Sport

Bulharsko (23:00)

Max Sport

Řecko (11,00 m)

Nova

Kypr (11,00 m)

Primatel

Izrael 23:00)

jeden sport

Rusko

Moskva (23:00)

Telesport, Okko

krocan (11,00 m)

Sport +, DSmart

Kavkazská oblast

Baku, Tbilisi (12:00)

SetantaA CBC (Ázerbájdžán), Silknet (Gruzie)

Asie a Oceánie

arabské země

Mekka (23:00)

být ve sportu

pondělí 23. května

Írán (12:00)

být ve sportu

Střední Asie

Taškent (1.00 hod.); Nur Sultan (2:00)

SetantaA UzReport (Uzbekistán), Voot, MTV (Afghánistán)

Indický subkontinent

Islámábád (1:00); Nové Dillí (1.30 hod.); Dháka (2:00)

Bigfoot, MTV

Jihovýchodní Asie

Bangkok, Jakarta (3:00)

být ve sportuA Skynet (Myanmar), SCTV, VTV Cab (Vietnam), PPTV (Thajsko), CTN (Kambodža)

Mongolsko

Ulánbátar (4:00)

SPS Classic

Čína (4:00)

IQIYI, Shan’xi Sports, Shanghai Great Sports, Guangdong Sports, Tianjing Sports, Jiangsu Sports, Fujian Sports, Hubei General, Yunnan Public, Xinjiang Sports, Ningxia Youth, Dalian Culture, Heiliongjian Entertainment, SiTV, Now, Migu, CETV3, CDTV5

Hongkong (4:00)

Viu, La Liga, Bein, Now

Macao (4:00)

TDM

Japonsko (5:00)

Dazen, wow wow

Jižní Korea (5:00)

bod

Austrálie

Sydney (6:00)

být ve sportu

Nový Zéland (8:00)

Sky Sports 7 beIN Sports

Jižní Pacifik

Kiribati (10:00, neděle)

být ve sportu