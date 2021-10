Soupiska Bruins vypadá schopně a pravděpodobně bude v mixu play -off

Dáváte přednost Stanley Cupu? Ne, ale tito Bruins by měli být pevně v mixu play -off, soupeřit s Tampou Bay, Floridou a Torontem o čtvrté místo v Atlantské lize.

Předpokládaná premiéra:

útočníci

^ Brad Marchand, Patrice Bergeron a David Pasternak.

Tady si nedělej starosti. Všichni tři vypadali ve svých omezených předsezónních výkonech připravenější. V sobotu Marchand nemilosrdně zaútočil na obránce Strážců. Bylo by skvělé, kdyby Marchand, Bergeron a Team Canada remizovali s důležitým zápasem v Pekingu s Pasternakem, starým přítelem Davidem Craigiem a Českou republikou.

^ Taylor Hall, Charlie Coyle a Craig Smith.

To předpokládá, že Coyle, který si po operaci kolena ještě nezahrál předsezónu, postupuje podle plánu před úvodním zápasem. Pokud ne, byl by Jack Studnička stále na druhém místě. Pokud ne, rok může začít v Prozřetelnosti. Přestože chtějí Bruins udržet Studnickou uprostřed, mohl by být první, pokud pravé křídlo zasáhne první devítku.

Vzhledem k tomu, jak je Krejci pro tým cenný, je výroba druhé řady znepokojující. Krejci září v zahraničí (7-5-12 v osmi zápasech české ligy). V ideálním případě mu Bruins popřejí na jaře hodně štěstí, ne tak dychtivý po návratu.

^ Jake Debrosk, Eric Howla a Nick Foligno.

Je těžké nenechat se ohromit tím, co tato trojice zatím v táboře předvedla. DeBrusk vypadá svěže, Haula je efektivní ve všech třech oblastech a Foligno – na cestě k odehrání své 1.000. kariéry v kariéře na konci ledna – se pohybuje dobře a dělá chytré hry. Pokud bude DeBrusk pokračovat v nabíjení, je možná 20gólová sezóna i v roli třetí řady.

Zajímalo by mě: bude za pár let, když vyprší smlouvy Smithovi a Folignovi, čekat Fabian Liselle?

^ Trent Frederick, Thomas Nozick a Curtis Lazar.

Frederickovi tato předsezóna chybí, ale sázkou je, že dostane zprávu během následujících dvou týdnů a získá důvěru trenéra Bruce Cassidyho při premiéře. Pokud ne, Chris Wagner bude toužit jít, Nosek zahne doleva a Lazar vklouzne doprostřed. V 82 zápasech neexistuje tým se stejným týmem. Útočníci hloubky pravděpodobně uvidí čas v této sezóně Carson Coleman, Jacob Lauko, Oscar Steen, Anton Bledh, Cam Hughes a Jesper Froden.

Obrana

^ Derek Forport a Charlie McAvoy.

Cassidy je flexibilní ve dvojicích. Pomůže Forbortovi cítit se pohodlně ve svých nových vyhlídkách tím, že ho zařadí do jednoho z nejlepších celkových modrých pruhů v lize. Budou nasazeny proti těžším liniím a když jsou vyžadovány binární uzávěry. Když Bruins potřebují zaútočit, McAvoy a Matt Grzelcyk se převalí po prknech. McAvoy by si měl dobře počínat jako point man v jednotce power play #1, zvláště pokud najde způsoby, jak přimět soupeře, aby respektovali jeho střelu.

^ Mike Riley a Brandon Carlo.

Opojný puk s vysokým a silným obráncem je oblíbenou kombinací ve většině situací. Carlo se spojí s Forbortem jako duo Bruinsových, které by mohlo způsobit pár minut od McAvoyova pracovního vytížení. Je snadné očekávat dobrou sezónu od Carla, který má jistotu zaměstnání (prodloužení smlouvy na šest let, 24,6 milionu dolarů) a střídá se jako náhradní kapitán. Riley, která se na tři roky znovu podepsala po 3 milionech dolarů, se zdá být solidní.

▪ Matt Gerzelec a Conor Clifton.

Grzelcyk je útočícím jezdcem této dvojice, ale když je s McAvoyem a Forbort hraje na třetí dvojici, může být Clifton spouštěčem. John Moore a Jacob Zborel cvičí jako pravostranné obránce, aby zvýšili flexibilitu Cassidyho soupisky. Nejlepší tipy Providence – Urho Vaakanainen, Jack Ahcan a Brady Lyle – dosud nezaplatili za pravidelnou práci na univerzitě.

Cíle

^ Jeremy Swayman a Linus Olmark.

Po impozantní přípravné sezóně to vypadá, že Swayman na úvodní večer kývne a bude hrát svou roli v prosté většině startů. Olmark může potřebovat několik měsíců, než najde svoji hru v novém systému. Pokud bude Swayman pokračovat tam, kde skončil, bude toto město stále kazeno dobrým bodováním.

