Vicepremiér – EURACTIV.com říká, že strategická nezávislost EU musí zůstat otevřená

Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartosz na páteční (4. listopadu) české prezidentské konferenci o digitálních inovacích vyzval Evropskou unii, aby se nevracela dovnitř, když směřuje k větší technologické nezávislosti.

Pokud se Evropa chce stát technologickým lídrem, musí zajistit dobrou regulaci a posílit podporu inovací. To je vize českého předsednictví, které v současné době předsedá rotující Radě Evropské unie, které rovněž považuje za nutné udržovat úzké kontakty s podobně smýšlejícími demokratickými partnery, zejména se Spojenými státy.

Poslední dva roky, poznamenané koronavirovou krizí a ruskou agresí na Ukrajině, postavily do centra pozornosti nezávislost Evropské unie.

Otevřená ale podle Bartoše musí zůstat i strategická autonomie Evropské unie.

„Uzavření se není cesta vpřed,“ řekl na konferenci v Praze a snažil se odmítnout pokušení chránit.

Technologicky autonomní Evropa by podle vicepremiéra měla být založena na pevném přístupu ke třetím zemím, budování strategických schopností Evropy a spolupráci s jejími demokratickými spojenci.

Český ministr také řekl, že Evropská unie je průkopníkem v nastavování pravidel a principů pro digitální technologie, ale je potřeba nepřeregulovat, aby firmy mohly inovovat a vyvíjet se.

Nezávislost „otevřené“ strategie

Řečníci se shodli, že pro vybudování odolné a nezávislé evropské ekonomiky je nutné posílit spolupráci s mimoevropskými partnery a vyhnout se protekcionistickým tendencím.

Podle Tomáše Broszy, prezidenta České obchodní federace, musí EU i v době krize zůstat otevřená svým stejně smýšlejícím partnerům a musí být oplácena. Tvrdil, že EU potřebuje bojovat proti tendenci stavět zdi a uzavírat se.

„Je pro nás velmi důležité udržovat úzké kontakty s podobně smýšlejícími demokraciemi, zejména se Spojenými státy, kde vidíme velký potenciál pro spolupráci v digitálních záležitostech a nastavování norem,“ řekl Peter Oko, náměstek ministra pro digitalizaci ČR.

Spolupráce EU a USA v Radě pro obchod a technologie (TTC) je podle něj v souladu s koncepcí EU „otevřené“ strategické nezávislosti, která je založena na principech spravedlivé hospodářské soutěže, flexibility a inovací pro evropské společnosti, přičemž při zároveň navrhuje zavedení technologického protekcionismu.

Panelisté také poznamenali, že strategická autonomie je nákladný proces. Broza například poznamenal, že financování je nejobtížnější součástí jednání rady o evropském čipovém zákonu, protože investice do pokročilých technologií jsou nákladné.

Podle Raye Pinta, politického ředitele obchodního sdružení DIGITALEUROPE, by Evropská unie mohla vážně konkurovat v oblasti polovodičů, stálo by to až bilion eur, což je jeden z důvodů, proč je mezinárodní spolupráce stále nezbytná.

konkurenceschopnosti Evropy

Řečníci se shodli na důležitosti vyvážení regulace a iniciativ pro vytvoření příznivých podmínek pro inovace a růst inovativních evropských společností pro vedoucí postavení EU v oblasti technologií.

Náměstek ministra Oko poznamenal, že v posledních letech došlo k výraznému pokroku ve zvyšování investic na úrovni Evropské unie a členských států. EU by však měla více podporovat výzkum a vývoj v oblasti špičkových technologií a poskytovat průmyslovou podporu, zejména malým a středním podnikům.

Francouzský ministr pro digitální záležitosti Jean-Noel Barrow poblahopřál českým úřadům k nalezení správné rovnováhy mezi stimulací inovací a zajištěním ochrany spotřebitele v souborech, jako je zákon o údajích nebo zákon o umělé inteligenci.

Odkaz českého předsednictví

Pro českou vládu byly inovace jádrem jejího přístupu k digitální politice. Ministr Oko řekl, že Češi se zaměřují na investice do projektů souvisejících s regulačními hedgeovými fondy v oblastech, jako je umělá inteligence, blockchain a finanční technologie.

Začátkem tohoto týdne Češi také na konferenci Prague Digital Council oznámili, že postaví jeden z nejvýznamnějších světových regulačních sandboxů, který se bude nacházet v areálu rozlehlého starého stadionu v Praze.

Očko se jím chlubil jako nejambicióznější inovační projekt ve střední Evropě s tím, že „komplexní podpora inovací by mohla být jedním z dědictví českého předsednictví“.

Mezitím Češi pokračují v předkládání několika digitálních souborů na stůl rady v naději, že najdou společné postoje. Zákon o umělé inteligenci a zákon o čipech bude pravděpodobně dokončen do prosince, zatímco diskuse o evropských datech a zákonu o digitální identitě stále čekají.

[Edited by Luca Bertuzzi/Nathalie Weatherald]