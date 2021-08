Tato explodující hvězda vychází z Mléčné dráhy

Hvězdná LP 40-365 při plavbě Mléčnou dráhou téměř dvěma miliony mil za hodinu nevykazuje žádné známky zastavení. Tým astronomů nedávno zjistil, že hvězda byla před miliony let vytlačena do svého současného rychlého pruhu výbuchem supernovy.

LP 40–365 je neobvyklý. Je to bílý trpaslík, malá a kompaktní hvězda na konci svého života, která je velmi bohatá na minerály. LP 40-365 má také svou vlastní atmosféru, která se skládá převážně z kyslíku a neonů. Ale nejdůležitější věcí v tomto příběhu je, že hvězda je na útěku před masivním výbuchem hvězd, který uvolnil svůj tah. mimo galaxii.

Když bílý trpaslík obíhá kolem jiného (takzvaného binárního trpaslíka), jedna hvězda se vzdá hmoty pro druhého pohltil stále . Diody Může také vydávat gravitační vlnyPoruchy v časoprostoru – jak obíhají navzájem, přičemž hladovějící (hromadící se) hvězda v duu exploduje v gigantické termonukleární explozi.

Tým za novým výzkumem není Rozhodně, zda hvězdy jako LP 40–365 jsou obvykle dárci nebo akumulátory v jejich bílých trpasličích binárních systémech, ale myslí si, že tato žhavá kovová koule je v podstatě hvězdnými fragmenty z narůstající hvězdy, která nakonec skvěle explodovala. ony Výsledky byly zveřejněno Tento týden v Astrophysical Journal Letters.

„Částečně vybouchnout a zůstat naživu je tak úžasné a jedinečné a teprve v posledních několika letech jsme začali věřit, že tento druh hvězd může existovat,“ Odelia Potterman, nyní výzkumnice na Occidental College a spoluautorka článku, řekla listu The Brink: Ty jsi na Bostonské univerzitě .

Tým hvězdu našel pomocí pozorování ze satelitu Transiting Exoplanet Survey (TESS) a Hubbleova vesmírného teleskopu, který odhalil rychle se pohybující objekt s pravidelným vzorem stmívání a jasu. To naznačuje, že hvězda se pomalu otáčí – dokončuje svou rotaci každých devět hodin – jak se pohybuje prostorem. Toto je velmi pomalá rychlost rotace a je zvláštní si to představit ve spojení s rychlostí, jakou se hvězda pohybuje prostorem. to je Z kteří což Rychlost rotace, kterou tým považuje za bílého trpaslíka, je pozůstatkem jediné hvězdy v binárním systému, který se zhroutí sám na sebe, na svého partnera a všechno ostatní v této oblasti, která neobvykle rychle exploduje směrem ven. Na základě výpočtů týmu věří, že LP 40–365 cestuje ze své domovské galaxie jen něco málo přes 5. miliony let.

“Hvězdu vyhodí výbuch a my.” [observing] „Točí se ven,“ řekl Potterman deníku The Brink. .

