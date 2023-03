„Považuji Polsko za strategického partnera“: nový český prezident

„Polsko považuji za strategického partnera, máme stejný postoj k bezpečnostním otázkám, podpoře Ukrajiny a postoji k Rusku a v rámci Evropské unie máme hodně společného. Navíc naše země mají silné ekonomické a vzájemné vztahy,“ dodal. Řekl to český prezident Peter Pavel.

TVP se ve středu zeptala českého prezidenta na jeho plánovanou cestu do Polska příští čtvrtek a pátek. Bude to druhá zahraniční návštěva prezidenta od nástupu do úřadu 9. března, první návštěva českých lídrů tradičně na Slovensku. Před hlasováním ve druhém kole prezidentských voleb v lednu Pavel oznámil, že v případě vítězství absolvuje svou druhou zahraniční cestu do Polska.

Na otázku, které oblasti polsko-české spolupráce považuje za nejdůležitější, Pavel poukázal na strategickou oblast „transatlantické bezpečnosti“.

„S Polskem máme stejné postoje, a to nejen ve vztahu k NATO, ale zejména pokud jde o podporu Ukrajiny a jednání proti Rusku. Myslím, že to bude zpočátku bez pochyb,“ upozornil český prezident.

Pawel také upozornil na spolupráci Polska a Česka ohledně Evropské unie, kde zhodnotil, že obě země mají mnoho společných postojů.

„Náš region může mluvit jedním hlasem, takže si myslím, že je důležité zajistit určitou rovnováhu větším zemím EU,“ řekl.

„Třetí část jsou obchodně-ekonomické vztahy, které jsou velmi komplexní, a čtvrtá část je přeshraniční spolupráce, v těch tradičních otázkách – spolupráce policie, hasičů a záchranné služby atd. Je potřeba udělat něco víc,“ dodal. řekl český prezident.

Uvedl, že Česká republika tento druh spolupráce realizuje s Rakouskem nebo Německem. „Tato spolupráce funguje relativně dobře, s naším velkým sousedem Polskem musíme tuto spolupráci zlepšit.

Český prezident byl také dotázán na vliv Polska a České republiky na Západě při zvyšování podpory Ruskem okupované Ukrajině. „Domnívám se, že tento vliv tu již je a je od počátku konfliktu. Česká republika spolu s Polskem, Slovenskem a pobaltskými státy stála v čele této pomoci, a to nejen slovy, tzn. politická prohlášení, ale materiální pomoc včetně vojenské techniky Naše část Evropy, tahy západní Evropy Dá se říci, že do určité míry je determinováno,“ zhodnotil.

„Je lepší, když se tam nezastavíme a nevybudujeme aktivní roli pro region spojený s tradiční západní Evropou a necháme slyšet náš hlas. Myslím, že tady máme na čem stavět,“ dodal.

Pavel oznámil, že brzy pojede do Kyjeva.

„Je to nejen jasný signál, že podpora České republiky Ukrajině bude pokračovat, ale já ji – jako člověk – vnímám jako životně důležitou nejen pro bezpečnost ČR, ale pro celou Evropu,“ řekl. prohlásil. Politik se také příznivě vyjádřil k vytvoření skladů vybavení NATO a logistických center v Polsku na podporu Ukrajiny a trval na tom, že by měla být po válce rekonstruována.

Prezident Pawel se ve čtvrtek ve Varšavě sejde s prezidentem Andrzejem Dudou a předsedkyní dolní komory polského parlamentu Lzbietou Widekovou a předsedou Senátu Tomaszem Grodskim. V pátek se český prezident setká s premiérem Mateuszem Morawieckim





Zdroj:

TVP svět