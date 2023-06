CDC říká, že případy malárie v Texasu a na Floridě jsou prvními ohnisky ve Spojených státech od roku 2003

Druh komára je známým přenašečem parazitárního onemocnění malárie. Spojené státy zaznamenaly za poslední dva měsíce pět případů šíření malárie komáry, poprvé za 20 let, kdy došlo k lokálnímu rozšíření. (James Gathany, CDC přes AP)

NEW YORK – Spojené státy zaznamenaly za poslední dva měsíce pět případů šíření malárie komáry – poprvé za 20 let, kdy se tato nemoc lokálně rozšířila.

Čtyři případy byly zjištěny na Floridě a jeden v Texasu, podle zdravotního varování vydaného v pondělí Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí.

Malárii způsobuje parazit, který se šíří kousnutím komárů. Postižení lidé mohou pociťovat horečku, zimnici a onemocnění podobná chřipce. Pokud se neléčí, mohou postižení lidé vyvinout vážné komplikace a zemřít. Nejvyšší počet úmrtí v posledních letech mezi dětmi byl zaznamenán v subsaharské Africe.

Zdravotníci varují lékaře, zejména v jižních státech, kde je počasí příznivější pro tropické komáry, kteří šíří malárii, aby si byli vědomi možnosti infekce. A CDC uvedlo, že by také měli zvážit, jak získat přístup k IV léku, který je v první linii léčby těžké malárie ve Spojených státech.

Agentura uvedla, že diagnostikovaní lidé podstoupili léčbu a „zlepšují se“.

Každý rok je ve Spojených státech diagnostikováno asi 2 000 případů malárie – velká většina u cestovatelů ze zemí, kde je malárie běžná.

Od roku 1992 došlo ve Spojených státech k 11 ohniskům malárie způsobených komáry, přičemž k poslednímu výskytu došlo v roce 2003 v Palm Beach County na Floridě, kde bylo hlášeno osm případů.

