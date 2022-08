Umělá stimulace fytoplanktonu může snížit hladinu oxidu uhličitého a bojovat proti změně klimatu

Hlavní rozhovor o změně klimatu se zaměřuje hlavně na jednu věc: kolik uhlíku je ve vzduchu – a potažmo na to, jak jej snížit. O čem se však méně mluví, ale může se stát neuvěřitelně důležitým, je množství uhlíku v našich oceánech. tam 50krát Více uhlíku je v oceánu než v atmosféře. Někteří klimatologové se domnívají, že pokud bychom mohli mírně zvýšit množství uhlíku, které by oceány mohly absorbovat z atmosféry, mohli bychom se vyhnout některým z nejhorších dopadů změny klimatu.

Když to poprvé uslyšíte, může to znít nezvykle, ale přemýšlejte o tom trochu déle. Téměř pokrývá oceán 70 procent Z povrchu Země přirozeně absorbuje oxid uhličitý – účinně jej rozpouští. Fytoplankton V oceánu používal oxid uhličitý a sluneční světlo k fotosyntéze stejně jako suchozemské rostliny. Tímto procesem se vyrábí kyslík – fytoplankton je ve skutečnosti zodpovědný za asi 50 procent kyslíku v naší atmosféře.

Někteří klimatičtí výzkumníci navrhli, že pokud bychom mohli zvýšit množství fytoplanktonu v oceánu, mohli bychom z atmosféry vytáhnout více uhlíku. Známou metodou produkce květů fytoplanktonu je jejich zavádění žehlička, důležitá živina pro planktonovou komunitu, pro vodu. Mnoho částí oceánu nízký obsah železatakže i relativně malý přídavek železa by teoreticky mohl vyprodukovat hodně fytoplanktonu a odstranit tak z atmosféry hodně oxidu uhličitého.

„Dejte mi železný poloviční tanker a já vám dám dobu ledovou,“ John Martin, oceánograf z Moss Landing Marine Laboratories, Napsal v roce 1988. V té době většina lidí teprve začínala rozpoznávat myšlenku změny klimatu, jak ji známe nyní. Ale to je také v době, kdy lidé začínají přemýšlet o tom, jak může obohacování železem ovlivnit růst fytoplanktonu, a tak změnit hladinu uhlíku v atmosféře.

Přestože klimatologové strávili značné množství času diskusí o této strategii mezi sebou, nebylo vynaloženo žádné společné úsilí ji dále prozkoumat a vzít ji vážně. Ken Busseler, námořní radiochemik v oceánografickém institutu Woods Hole, vědec, který to udělal nějaký výzkum při obohacování železem v oceánu. On a jeho tým zkoumali, zda by zavedení železa mohlo „změnit tok uhlíku do hlubokého oceánu“ a zjistili, že existuje důležitý efekt sekvestrace uhlíku.

Buesseler řekl deníku The Daily Beast, že jeho výzkum byl proveden téměř před 20 lety a od té doby toho nebylo mnoho.

„To, co se stalo před 20 lety, je, že jsme začali spřádat a šířit chemickou formu železa a hledali fytoplankton – reakce rostliny – a skutečně se velmi jasně ukázalo, že pokud vylepšíte železo, můžete vytvořit větší příjem z oxidu uhličitého.“ “ řekl Busseler. „Rozdíl mezi dneškem a před 20 lety je v tom, že si myslím, že klimatická krize je pro veřejnost viditelnější.“

Využití oceánů k boji proti změně klimatu se v posledních letech stalo velmi diskutovaným tématem mezi klimatickými vědci a Buesseler byl součástí skupiny vědců, kteří zveřejnili zpráva Národní akademie věd, inženýrství a lékařství koncem minulého roku, která se zabývala možnostmi, včetně zvýšení úrovně fytoplanktonu.

„Máme velký rezervoár. Už teď zabírá třetinu skleníkových plynů. Nejvíce se nyní lidé ptají, co můžeme udělat, abychom to podpořili?“ řekl Buesseler. „Pojďme tam. Pojďme dělat experimenty.“

Experimenty samy o sobě nezpůsobí žádné poškození přirozeného ekosystému oceánu, řekl Buesseler, ale mohly by nám říct hodně o tom, jak zavedení většího množství železa do oceánu v mnohem větším měřítku ovlivní tento ekosystém z dlouhodobého hlediska. Nemyslí si, že by to ve velkém měřítku způsobilo velkou škodu, ale je důležité provést výzkum, abychom to mohli s jistotou zjistit. Řekl, že „velmi konzervativní“ odhad je, že až gigatuny oxidu uhličitého by mohly být sekvestrovány každý rok, pokud by byl proces prováděn ve velkém měřítku.

„Změní to typy rostlin a zvířat, které rostou, ale to se skutečně děje se změnami teploty a kyselosti,“ řekl Busseler.

Obohacení železem by bylo také snadné, řekl David Siegel, profesor námořních věd na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře, deníku The Daily Beast. Můžete si jednoduše pořídit 120 stop dlouhý rybářský člun a začít rozhazovat železo, protože to bude nejúčinnější pro stimulaci růstu fytoplanktonu.

To lze provést relativně levně. Každý atom železa, který přidáte na správná místa, může znehybnit desítky tisíc atomů uhlíku, což znamená, že je voda pohltí. „Je to docela efektivní,“ řekl Siegel. „Můžete rozprostřít hrnce, které do vody uvolňují oxid železa – dokonce i jen železnou rudu ve vodě – a můžete vyrobit květiny, které můžete vidět z vesmíru. My to víme.“

Účinky se dostaví poměrně rychle. Vědci, kteří v minulosti zavedli železo do mořské vody, navrhli, že květy fytoplanktonu se mohou začít objevovat během prvních 24 hodin. Ideálním místem pro zavedení železa by byla místa, která jsou méně hojná, což by byly části oceánu – především na jižní polokouli – ne blízko Země. Obvykle přichází železo, které končí v oceánu prachu která vane do oceánu ze země.

Buesseler i Siegel zdůraznili, že by to nemělo být považováno za náhradu za ukončení používání fosilních paliv. To je stále zásadní, pokud jde o šanci porazit změnu klimatu. Abychom se však vyhnuli nejhorším dopadům změny klimatu, bude také nutné vyvinout strategie dekarbonizace ke snížení zátěže skleníkových plynů v ovzduší.

„I když odstraníme uhlík z našich ekonomik, stále zbývá asi 20 gigatun oxidu uhličitého, které musíme odstranit z atmosféry, abychom se udrželi kdekoli blízko cílů Pařížské dohody,“ řekl Siegel.