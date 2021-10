Německo, Brazílie a Thajsko: T20 je vůz, který posouvá kriket do nových výšin

Pokud je kriket náboženstvím v mnoha částech světa, pak je T20 jeho poselstvím, které šíří evangelium do novějších zemí.

Od soboty zahájí nejlepší kluci světového kriketu hlavní událost po úvodní show, která celkově zůstala bez povšimnutí. Mnoho puristů by se přiklonilo k popisu mistrovství světa T20 jako nejméně důležitého mistrovství světa. Realista ale ví, že tohle je rozhodně budoucnost.

Při vší kritice se T20 ukazuje být nejlepším kriketem a možná jediným způsobem, jak rozbít obraz toho, že není ničím jiným než dědictvím Společenství. Z Ameriky do Afghánistánu, Brazílie, Thajska a dokonce i Německa se T20 dostal do kriketu do dosud neprozkoumaných zemí, a to natolik, že si tento sport nyní může udělat skutečný nárok na účast na olympijských hrách.

Ve čtvrtek, když Skotsko dosáhlo prvních velkých kol mistrovství světa T20, fotbalové velmoci jako Itálie, Německo a Brazílie dělaly malé, ale důležité kroky v kriketovém okruhu.

Vzhledem k tomu, že Brazílie pokračovala ve svém nespoutaném běhu ve hře žen vítězstvím nad Kanadou, vstoupilo Německo navzdory prohře s Itálií poprvé do kvalifikačního kola Světového poháru T20. „Jeden z našich hráčů vzal hattrick,“ říká generální manažer německého kriketu Brian Mantel. “Představte si, že prvním hráčem, který v T20 Internationals dosáhl hattricku, byl Brett Lee. A jednadvacátý byl německý hráč.”

Demokratizace sportu

Tady je příběh. Cricket’s T20 Edition je rychlejší, vyžaduje jedinečné sady dovedností a poskytuje komplexní a zdravou zábavu. Ale zároveň také demokratizovala sport. Stejně jako způsob, jakým jste dělali 7 s pro ragby, 3 × 3 pro basketbal a interní variantu, možná 5 s v budoucnu, pro hokej.

Menší finanční nasazení a kratší doba trvání – také skutečnost, že kratší verze ragby, hokeje a basketbalu vyžadují, aby byl dobrý poloviční počet hráčů – poskytlo týmům s malou nebo žádnou historií šanci porazit ty nejlepší a příležitostně i porazit . Stejně jako to udělalo Skotsko s Bangladéšem v prvním kole mistrovství světa T20.

V hokeji jsou země, které ani nesvítí v krajině tradiční hry pro 11 hráčů, mezi nejlepšími ve vnitřní koordinaci. Rakousko je na špici halového hokejového žebříčku, Írán se umístil na třetím místě na světě, následuje Rusko a Česko – Německo je jedinou tradiční hokejovou velmocí v první pětce. A na olympijských hrách v Tokiu předložilo Mongolsko tým v basketbalu 3 × 3, což bylo vůbec poprvé, kdy země soutěžila v týmovém sportu na hrách.

Kriketový rugbyový kříž

Zvláště zajímavé jsou crossovery mezi kriketem a ragby. Tradiční formy těchto dvou her jsou zakotveny v tradicích; Velký důraz je kladen na kvalitu, proto zůstaly uzavřenými sporty. Jejich kratší verze se však blíží dříve neznámým územím.

V případě ragby pomohlo zařazení 7 s na olympiádu neomezenému růstu. “Země jako Německo je velmi dobrá v rugby 7s, jednom z nejlepších týmů v Evropě, protože to je olympijský sport. Olympijská federace tedy bude do rugby 7s investovat,” říká Mantell.

Na scénu přišlo nejen Německo, ale také týmy jako Samoa a Keňa, zatímco regionálním turnajům začali vyhrávat Kazachstán a Jižní Korea. Pokud jde o sedm let, Fidži je samozřejmě tím nejhřejivějším příběhem posledního desetiletí. Ve vhodném věku 15 let Fidži dospěl v kratší formě, aby vyhnal All Blacks a stal se nesporným králem sedmých let, když získal olympijské tituly zády k sobě.

S tím, jak se v 7 s stále více týmů zlepšuje, sport také dospěl. Zpočátku vnímán jako vývojový nástroj, kde se hráči snažili zlepšit své běhy a přihrávky, 7 se nyní vymanily ze svého původního formátu a jak ve svém sloupci ESPN kdysi zdůraznil bývalý mezinárodní Wales John John Taylor, hráči jsou nuceni si vybrat, zda chtějí zaměřte se na ragby 7 nebo 15 na odpalování.

T20 jde v některých ohledech podobnou cestou. Specialisté na T20, kdysi vzácné plemeno, jsou nyní standardem. A nahlédnutí do tabulky hodnocení ICC vypráví příběh o tom, jak daleko se hra dostala: 10 týmů je hodnoceno v testech, 20 v ODI, ale T20I mají 86 zemí; V ženském kriketu je 10 týmů zařazeno do ODI a 56 do T20I.

Jak se prochází obvyklými podezřelými, graf T20I zdůrazňuje některá velká jména: Thajsko, složené převážně z místních talentů, klepe na dveře první desítky v žebříčku žen; Brazílie, také s místními hráči, postupuje po žebříčku tak rychle, že nyní mají roční smlouvy na hráčky; Na straně mužů má Papua Nová Guinea na 15. místě 3 000 000 dětí, které hrají kriket na úrovni školy.

Člověk si říká, zda bezprostřední zařazení kriketu na olympijské hry bude mít na sport stejný dopad jako 7s na ragby. V tuto chvíli je však prostým důvodem, že kriket T20 hraje více zemí, to, že je to jediný formát, který jim ICC umožňuje hrát.

“Země jako Německo nesmí hrát oficiální kriket ODI, rozhodně ne testovací kriket. Takže jediné, co zbývá, je hrát T20I,” říká. “Druhá věc je, že nemáme peníze. Pokud hrajete ODI nebo Testovací kriket, zabere to spoustu času. A pokud se chceme nadchnout pro Němce, kteří kriket neznají, nebudou se dívat.” pětidenní testovací zápas. Potřebují krátkou hru. Rychlé a zajímavé. “

Afghánistán, vzor

Možná není nic lepšího, než ukázat odpalovací rampu pro kriket T20, než vzestup Afghánistánu, který by pro T20 mohl být jako Fidži po dobu 7 s. “Jsme dobří v T20, protože to je formát, ve kterém získáváme největší expozici, kromě toho, že je finančně životaschopný,” říká bývalý generální ředitel Afghánistánské kriketové asociace Shafiq Stanikzai.

Navzdory bouřlivému zpoždění se vzhledem k nedávné situaci doma očekává, že Afghánistán přinese na mistrovství světa T20 jedno nebo dvě překvapení. Vliv afghánských hráčů však přesahuje hranice země. Kriketáři z Afghánistánu také hráli důležitou roli v nedávném rozmachu německého kriketu. “Za posledních pět let přišlo do Německa hodně uprchlíků z Afghánistánu, asi 2 000 000, a každý druhý je někdo fanouškem kriketu. Mnoho z nich hrálo kriket a v národním týmu je pár, “Říká Mantell.”

Přestože je nepravděpodobné, že by světový pohár T20 vyhrál někdo jiný než tradiční mocnosti, týmy jako Afghánistán a Skotsko, které porazily Bangladéš v prvním kole akce ICC, ukázaly, že s každým dalším vydáním může být překonání obtížnější .na nich.

To je dostatečná inspirace pro další partnerské země. „Tito kluci jsou našimi vzory. Cílem Skotska je jít na hřiště proti Anglii, Indii, Pákistánu … hrát s nimi a někdy je porazit. Stejně tak je naším cílem jít na hřiště s Afghánistánem, Skotsko, Irsko nebo Holandsko; hrát je a zjistit, jak dobře se s nimi srovnáváme. A možná jednoho dne je skutečně porazíme, “říká Mantell. “Pokud bychom jednoho dne mohli udělat to, co oni, bylo by to skvělé. Je to ale dlouhá cesta.”