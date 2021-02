“Spirited Away” od Hayao Miyazakiho pro adaptaci na jevišti

Upravený film plně spolupracuje se studiem Ghibli a bude jej psát a režírovat držitel ceny Tony John Caird (Les Miserables).



Na pódium se vydává začarovaný svět japonské animované legendy Hayao Miyazaki.

Milovaný klasický oscarový režisér z roku 2001 unesen Bude to poprvé v kině, premiéra je naplánována na únor 2022 v Tokiu. Adaptivní film bude produkovat japonský zábavní gigant Toho, scénář a režie Tony a Olivier, oceňovaný režisér John Caird (BídníciA Nicholas NicklebyA Táta má dlouhé nohy). Klíčové je, že odlehlé Studio Ghibli od Miyazakiho poskytlo projektu plnou podporu.

„My, Hayao a já jsme milovali Johna; je to někdo, komu můžeme věřit,“ řekl Toshio Suzuki, Miyazakiho dlouholetý producentský partner. “Těším se, až ho uvidím.” Chihiro Růst na jevišti pod jeho vedením unesenOriginální japonský název, Sen Chihiro žádný Kamikakushi.

“Cítím se velmi nadšený a privilegovaný pracovat na svém prvním stádiu úpravy.” Sen Chihiro„Po mnoho let jsem byl považován za Miyazakiho Hayaa jako jednoho z předních géniů světové kinematografie a vůbec největšího příznivce anime formy,“ uvedl Caird ve svém prohlášení.

unesen Premiéru měla v roce 2001 a stala se globálním kulturním fenoménem, ​​vydělala 355 milionů dolarů a pomohla popularizovat převládající mezinárodní uznání ručně kreslených japonských anime. Stejně jako téměř všechna Miyazakiho díla je hrdinkou příběhu odvážná a inteligentní dívka, v tomto případě desetiletá Chihiro, která se s rodiči stěhuje do nového domova. Brzy se ztratí v tajemném světě úžasných duchů, kterému vládne čarodějnice Yobaba, která z Chihirových rodičů udělá prasata. Po řadě podivných a nebezpečných výzev, včetně ztráty identity, musí Chihiro využít všechen svůj rozum, aby přežila na tomto podivném místě a vrátila se do lidského světa.

Chihirova role byla ve skutečnosti dvakrát obsazena pro 22letou herečku Kannu Hashimotovou (která se stala filmovou herečkou) (Atentát na tříduA Gintama), Kdo bude debutovat na jevišti, a Moni Kamishirachi, nejlépe známá svým hlasem v prvním nejúspěšnějším anime na světě Tvé jméno.

unesen Premiéra bude uvedena na jevišti v Toho Imperial Theatre v centru Tokia a bude zde uvedena od února do března 2022. Inscenace poté cestuje po městech Osaka (duben), Fukuoka (květen), Sapporo (červen) a Nagoja (červen a červenec). Toho doufá, že se dostane do dalších částí Asie a Evropy, kde je práce Miyazakiho velmi populární (Spirited Away, film byl propuštěn v Číně v roce 2019 o 18 let později, ale vydělal 69 milionů $).

Kird, emeritní asistent ředitele Royal Shakespeare Company, uvedl, že vývoji divadelní verze filmu strávil již více než 1 000 hodin. unesenA „těším se, až utratím několik tisíc dalších.“

Dodal: „Sdílím víru ve všechna nejběžnější témata Miyazakiho práce, která jsou jádrem Sen Chihiro Svět – péče o životní prostředí, respektování přírody, víra v sílu dobrého ducha v nás a zmocňování mladých mužů a žen ke změně světa k lepšímu. Velmi se těším na prohloubení našeho partnerství se svými drahými přáteli v Toho prostřednictvím nového vztahu se Studio Ghibli a Suzuki Toshio, naší nejštědřejší a nejinovativnější vlajkovou lodí. “