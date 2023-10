Hráči Pokemon Go jsou zmateni podivnými novými halloweenskými kostýmy

Nejnovější halloweenská aktualizace Pokemon Go představuje řadu jedinečných nových kostýmů, které rozdělily komunitu.

Pokemon Go letos pořádá obrovskou halloweenskou párty a není to jen Pokémon, který se dostává do ducha věcí.

Zatímco hráči mohou najít Pikachua v kostýmu Tricks & Treats, Vulpix ve vzhledu Spooky Festivalu nebo dokonce Piplupa oblečeného jako Halloween Mischief, zábava tím nekončí.

Sami trenéři se mohou dostat do halloweenského režimu se speciálními předměty pro avatary a nálepkami, které si můžete zakoupit během akce i po ní. Nicméně některé nové položky v obchodě způsobily, že se komunita Pokémon Go poškrábala na hlavě.

Trenér se vydal na Reddit Chcete-li sdílet fotku nových možností stylu a zmateně ji popsat: „Je mi líto, ale co je tohle?“

Dotyčný obrázek ukazoval, jak hráč zkouší zbrusu novou masku Yamask, která je k dispozici za 200 mincí. Ale co opravdu upoutalo pozornost komunity, je podivný kostým Cofagrigus, který je nyní také k mání.

Reakce byly přinejmenším smíšené. Někteří kluci mají dobrý smysl pro humor Oblečení je popsáno jako „Nightmare Fuel,“ zatímco ostatní byli ohromeni, prohlásili to za „dokonalost“ nebo zvolali: „To je to nejlepší, co jsem za celý den viděl. Tohle je ono.“

Kostým inspirovaný Halloweenem představoval zlatou masku Yamask spárovanou s celotělovým kostýmem Cofagrigus, který se zlatě třpytil s dalším párem fuzzy Cofagrigus končetin vyrůstajících zezadu.

Všech pět jedinečných možností stylu v Pokemon Go je nyní k dispozici:

Maska Yamask: 200 mincí

Kostým Cofagrigus: 400 mincí

Cofagrigus Head: 200 mincí

Fantomová hlava: 200 mincí

Grivardova paruka: 200 mincí

Letošní halloweenská akce není jen o kostýmech. Trenéři se mohou těšit na nepřeberné množství aktivit, včetně debutu Shiny Zorua, vylepšených odměn Candy, načasovaného výzkumu specialistů a exkluzivních balíčků herních obchodů.

Navíc díky speciální spolupráci s Amazon Prime Gaming mohou trenéři získávat jedinečné položky avatarů a další. Událost slibuje jedinečné odměny, aktualizace raidů a nové nabídky Pokestop.

Tento Halloween je opravdu pro každého, bez ohledu na vaše myšlenky na nejnovější kostýmy v obchodě.